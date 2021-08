Virtuális bulival jelentkezett az FTF

Gyere el a Follow The Flow teltházas koncertjére – kicsit másként

Hol máshol is játszódhatna a Follow The Flow legújabb klipje, mint ahol a legjobban érzik magukat: a színpadon! A “Velem van a baj” című dalhoz a banda a 2021-es teltházas Budapest Park buliján forgatta le a videót, így amellett, hogy mindenki partyhangulatba kerül tőle, extraként jó néhány rajongó is kiszúrhatja magát a felvételeken.

– Ez egy igazi koncert dal, amit már a megjelenés előtt elkezdtünk játszani, mert színpadra íródott, és a minden nap koncertezős, menetelős hétköznapok ihlették – mondta a Follow The Flow énekese, Szakács Gergő, aki hozzátette, érlelődött már egy ideje, hogy klasszik koncert klipet forgassanak, és most szerencséjükre egy teltházas fellépést tudott képi anyaggá formálni Nagy Bence rendező, akivel már többször is dolgozott a csapat.

A “Velem van a baj” című szerzemény előfutára a zenekar szeptember 14-én megjelenő második lemezének, az ‘Ég és föld’-nek. Az albumról már jól ismerhetjük a “Régi mese”, “Matek” és “Világom” című slágereket, és a formáció ezek által megmutatta, hogy komolyabb témákra ugyanúgy számíthatunk a lemezen mint humorosakra és bulizósakra.

A Follow The Flow 2016-ban alapított háromtagú magyar együttes. 2018-ban Nem tudja senki című daluk által robbantak be a köztudatba, majd Maradok távol című számuk által még több ember ismerte meg őket. 2018 nyarán elnyerték a Petőfi Zenei Díj Az év felfedezettje díját, illetve ősszel jelölték őket a 2018-as MTV Europe Music Awards-ra mint Legjobb magyar előadó, amit szintúgy megnyertek, így ők képviselték Magyarországot a bilbaói díjátadón. (Wikipedia)

Az eleinte BLR és Fura Csé formációjaként dolgozó formációhoz Szakács Gergő énekes csatlakozott, és ezzel úgy tűnik, összeállt a tökéletes kép! A trió legutóbbi dala, a Nem tudja senki olyan bombasztikus sikert hozott, amire már régen volt példa. A klip már bőven 9 millió fölött pörög a YouTube-on, a Follow the Flow egyre több koncertfelkérést kap, és ez még mindig csak a kezdet… (Petőfillive)

Aki pedig nem csak virtuálisan bulizna a zenekarral, annak irány szeptember 17-én a Budapest Park!