Death metal, női énekessel? Van ilyen…

Négy EP után megjelent a Sivák Krisztián (ex-Panzer Division) által még 2020-ban projektként indított, majd zenekarrá formálódott ISNT nevű, női frontos dallamos death metal zenekar első nagylemeze.

A projektből tudatosan építkezve koncertképes zenekarrá formálódott csapat szerzői kiadásban jelentette meg 5th című bemutatkozó lemezét. Az intrót és kilenc dallamos death metal szerzeményt tartalmazó anyag a streaming platformok mellett CD-n is elérhető.A lemez a Lángolón debütált, ahol egy mini interjú keretében Krisztián néhány kulisszatitkot is elárult. Elmondta, hogy a zenekarrá formálódás cél és természetes evolúció is volt egyben.

Több klipje is van már a zenekarnak

Krisztián erről a következőképpen beszélt:

„Igyekeztünk tartani a tempót, félévente dobtunk ki új anyagot, amik egyre jobban sikerültek, és a harmadik, Leave Our World EP után már azon kaptuk magunkat, hogy Aron, Simon és Björn (Simon Krah – basszusgitár, Björn Grontzki – dob, Aron Störmer – gitár – szerk.) érkezésével összeállt a zenekar és elkezdtük a forgatni az első klipünket.”

A dalszerzési metódus a stabil felállás kialakulásával változott.

„A harmadik albumtól Márti elkezdett belenyúlni a dalszövegírásba, egészen addig, hogy az ötödik lemez már teljesen az ő munkája. És mivel a szöveggel együtt dallamot is kaptam a kezembe, más ízt kaptak a dalok. Ez a mostani albumon a legérezhetőbb. Sipce (Sipos Zoltán, aki kezdetektől részt vett a munkában a háttérben – a szerk.) pedig feltette az i-re a pontot és olyan dolgokat hozott ki belőlünk a produceri munkájával a felvételek során, amikről halvány fogalmunk sem volt eddig, hogy mi ilyet is tudhatunk”

– nyilatkozta a gitáros.

Aki ezek után kíváncsi az lemezre, az itt meghallgathatja:

https://open.spotify.com/album/2e8CaQkyGM0Zk9GFTZdsiy?si=BwKHgHgFQ1uDCew_G_j_Xw