Zúzós lesz a 25. Fezen

Több helyszínen kerül megrendezésre a jövőre negyedszázados jubileumát ünneplő székesfehérvári fesztivál!

Kedden bejelentették a neves alkalomra az első fellépőket, így mások mellett Székesfehérváron játszik július 27-30. között a Mercyful Fate, az Epica, a Death Angel, a Bagossy Brothers Company és a Vad Fruttik is.



A szervezők által kiadott közlemény szerint a helyszín ezúttal is a First Field és a vele szemben lévő terület, valamint a Fezen klub lesz. Kell is a tér, ugyanis a keményebb műfajok képviselői fogják adni a fellépők velejét!

A dán heavy metal jeles képviselője, a Mercyful Fate több mint 20 éve, 1999-ben lépett fel legutóbb Magyarországon, akkor éppen a Metallicával együtt az MTK stadionban.

A szimfonikus metalt játszó holland Epica nem először csap a húrok közé a Fezenen, hiszen 2018-ban már láthatták a Simone Simons vezette zenekart a rajongók.

A kaliforniai Ignite új énekesével a székesfehérvári fesztiválon mutatkozik be először a magyar rajongóknak, de a fellépők között lesz a 2020-ra meghirdetett programból az amerikai thrash metal banda, a Death Angel és a szintén amerikai, thrash/hardcore-punk együttes, a Cro-Mags is.

Magyar zenekarok közül a Road, az Ossian, a Subscribe és a Lazarvs is fellép, de képviseltetik magukat a könnyebb műfajok hazai legjobbjai is.

Így a Bagossy Brothers Company, a Vad Fruttik, a Wellhello, a Follow The Flow mellett a Carson Coma, Azahriah, a Necc party és a Belga is fellépők sorát erősíti!



A Fehérvári Zenei Napok története 1997-ben indult, amikor a lelkes, székesfehérvári fiatalokból álló csapat úgy döntött, hogy koncertsorozatot szervez.

Az évek során aztán egyre terebélyesebb lett a fehérvári esemény, és a ma már Fezen néven nemzetközi szinten is számon tartott rendezvény 20 év leforgása alatt olyan legendás fellépők koncertjeit is jegyezte, mint a Deep Purple, a Judas Priest, a Dream Theater, Faithless vagy a Guano Apes.



Világsztárok és a hazai élvonal képviselői mellett feltörekvő tehetségek is megtalálhatók a fesztivál palettáján. Dupla nagyszínpad, külön rock-metal és alter-pop színpadok, hogy mindenki megtalálja a kedvencét.

Sajnos a koronavírus-járvány miatt tavaly és idén, azaz 2020-ban és 2021-ben is elmaradt a fesztivál, sokak legnagyobb bánatára, de úgy tűnik, az egyre nagyobb átoltottság miatt a szervezők bátran bevállalták a jövő évi rendezvényt.

Még nem tudni, milyen feltételekkel, de nagyon úgy tűnik, hogy újra zenétől lesz hangos Székesfehérvár!

Metál, pop és rock – minőségi zene a Fezenen!