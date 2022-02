Elkészült az új Cimbaliband lemez, a Szabadon

A Szabadon karácsony előtt jelent meg a Fonó Budai Zeneház gondozásában. A megjelenést követően, januárban, a Cimbaliband Magyarországot képviselte a Dubaji Világkiállításon, ahol már játszották az új dalokat az új CD-ről.

Az igazi lemezbemutató koncert 2022. február 18-án 20 órakor lesz a Fonóban (1116 Bp. Sztergova u. 3),

A Szabadon lemez fő csapásvonala továbbra is a népzene és a cimbalom, amit most megfűszereztek egy kis ethno jazz-el! Az én egyik kedvencem az Átokháza című dal, de nem kell megijedni, vannak vidámabb nóták is azonknak akik a pincében járnának rock&roll-t.

Ím a lemez, a dalokhoz készült klipekkel: youtube.com/playlist

A Cimbaliband közel 15 éves múltja alatt minden esetben a népzene, az élő zene, és hungarikum hangszerünk, a cimbalom népszerűsítése, közönséggel való megismertetése állt a középpontban. A banda minden tagjának erős személyes kötődése van az autentikus magyar népzenéhez, többen a mai napig is művelik, oktatják ezt a műfajt is, a világzene mellett.