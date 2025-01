Szokatlan kottából játszik egy népzenei zenekar

Népzenei gyökerű kompozíciókból rendez koncertet január 27-én a Hagyományok Háza Vissza a forrásokhoz! címmel.

A koncerten Bartók és Kodály darabjai mellett felcsendül Kelemen László zeneszerző, Hagyományok Háza főigazgatójának Piros, fekete (Te Deum) című műve a Miskolci Szimfonikus Zenekar, a debreceni Kodály Kórus, Pál István Szalonna és Bandája és Pál Eszter népdalénekes tolmácsolásában, vezényel Cser Ádám – tájékoztatta a Hagyományok Háza az MTI-t kedden.

Miskolcon volt az ősbemutató, ez jön most Budapestre

„A Piros, fekete (Te Deum) mű címét Kányádi Sándor Fekete-piros verse ihlette”

– idézi a tájékoztató Kelemen Lászlót, aki arról is beszélt, hogy a húszperces, nagyszabású zenekari-népzenekari-vegyeskari mű megírásához másfél év kellett. Mint fogalmazott, ez a bemutató fontos állomás a zeneszerzői munkájában.

A zeneszerző elmondta azt is, nagy öröm számára, hogy a miskolci ősbemutató után most a művet Budapesten is hallhatja a közönség más népzenei gyökerű, Bartók- és Kodály-kompozíció mellett, és azokkal a dallamokkal együtt, amelyek a zeneszerzőket hajdan megihlették.