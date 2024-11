1853 óta tart a zenekar története

Ősbemutatóval és hangversennyel ünnepli fennállásának 171. évadát a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara (BFTZ) Marco Comin olasz karmester vezényletével november 18-án, a Zeneakadémián – tudatta a zenekar az MTI-vel.



A Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekarának története 1853. november 20-án a Magyar Nemzeti Múzeumban a „philharmoniai hangversennyel” kezdődött, amelyet akkor Erkel Ferenc vezényelt. Az első fellépés tiszteletére minden évben ünnepi hangversenyt tart a zenekar. Az idei ünnepi esttel a BFTZ különleges utazásra invitálja közönségét, a klasszikus kedvencek mellett egy kortárs magyar zenemű ősbemutatója is helyet kap.



A zenekar tagsága a hagyományokat őrizve a mai napig a Magyar Állami Operaház művészeiből áll, így az opera műfaja elengedhetetlen része a 171. ünnepi hangversenynek is: Rossini Tell Vilmos nyitányának jól ismert dallamait idézi meg az együttes. A műsorban szereplő kompozíciók mindegyike köthető a Filharmóniai Társasághoz: Bartók Béla Táncszvitjét először ez a zenekar szólaltatta meg 1923-ban.

Idén kortárs művel ünneplik az évfordulót

Hazánk első, rendszeres koncerttevékenységet folytató hivatásos szimfonikus együttese mindig is nagy hangsúlyt fordított a magyar zenetörténet kincseinek bemutatására, ápolására és gyarapítására – hangsúlyozzák a szervezők. Mára hagyomány, hogy az ünnepi hangversenyre egy-egy kortárs ősbemutatóval készülnek, idén Gyöngyösi Levente A Dunánál című új művét mutatják be a nagyközönségnek. A művet 2024-ben rendelte meg a Társaság, a basszus szólót Cser Krisztián, az Operaház magánénekese énekli.



Az est második felében Csajkovszkij talán legnépszerűbb zenekari művét, az 5. szimfóniát tűzik műsorra, melyet szintén a BFTZ mutatott be először a hazai közönségnek. Az est karmestere, Marco Comin egyre többször lép fel hazánkban, a zenekar egyöntetű kérésére vállalta el az ünnepi hangverseny dirigálását – olvasható a tájékoztatóban.