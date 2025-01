Zenével vissza a kőkorba

Queens of the Stone Age-koncert lesz a nyáron fővárosban. A Josh Homme énekes-gitáros által vezetett világhírű amerikai rockcsapat The End Is Nero című turnéja keretében július 19-én a Budapest Parkban lép fel – közölte a szervező Live Nation hétfőn az MTI-vel.

A rock óriásai lettek, zenében legalábbis

A kaliforniai zenekar először 2013-ban adott koncertet Magyarországon, akkor a soproni VOLT Fesztiválon játszott, 2014-ben következett a Sziget, majd 2018-ban a Budapest Park. A Queens of the Stone Age, amelynek neve összefonódott a stoner rockkal, eddig nyolc nagy hatású albumot készített.

Az együttest zenekart Josh Homme alapította 1996-ban, és a csapat rendkívül energikus zenéjével az azóta eltelt csaknem három évtizedben a rockzene óriásává vált. Olyan slágereket írtak, mint a No One Knows, a Little Sister, a My God is the Sun vagy az Emotion Sickness. Legutóbbi lemezük 2023-ban jelent meg In Times New Roman…