Az Avenged Sevenfold jövőre először lép fel Budapesten

Először ad koncertet a magyar fővárosban a kaliforniai metálzenekar

A 25 éve alakult zenekar (rövidítése A7X), amely hat évvel ezelőtt már járt a soproni VOLT Fesztiválon, nyolc stúdióalbum után 2025. június 19-én a Budapest Parkban lép fel. A csapat a metalcore-tól a heavy metálon át eljutott a progresszív metálig, és a legnagyobb klubok, rockfesztiválok fő fellépője – közölte a szervező Live Nation szerdán az MTI-vel.



Mint írták, a fülbemászó dallamairól ismert A7X dalait eddig több mint kétmilliárdan játszották le, 12 millió lemezüket adták el világszerte, két egymást követő albumuk a Billboard 200 Top Albums listájának első helyére került, és több számuk a rocklisták élén szerepelt.

Új hullámokat inspirált a zenekar legutóbbi albuma

A zenekar (M. Shadows – ének, billentyűs hangszerek; Synyster Gates – gitár, billentyűs hangszerek, ének; Zacky Vengeance – gitár, vokál; Johnny Christ – basszusgitár, vokál; Brooks Wackerman – dob) látványos élő fellépéseiről, teltházas aréna koncertjeiről ismert, és visszatérő vendége a legnagyobb rockfesztiváloknak.



Legutóbbi lemezük, a 2023-as Life Is But a Dream… bátor és magabiztos, illetve feszült és dühös zenéjével, szövegeiben az élet és a halál abszurditásait kutatva egyszerre provokálta és inspirálta az amerikai heavy metál új hullámát, amelynek kialakulásában a zenekar is úttörőnek számított.