Dalszerzőknek segít a korábbi X-faktoros mentor

A zene a szívnek, az észnek vagy a testnek szól? A dalszövegnek mennyire kell az igazságról szólnia? Hogyan indítsd be funkcionális zeneszerzői karriered? – tavasszal ilyen és ehhez hasonló témák lesznek majd terítéken a DEX Songwriting Expo (DEX) idei első alkalmain. A 2023. április 27-én induló eseményen a résztvevők ifj. Malek Miklós, Beck Zoli, Faltay Csaba, valamint a Svédországból érkező Niclas Lundin mesterképzésein bővíthetik tudásukat és fejleszthetik alkotói kreativitásukat. A DEX Songwriting Expo rendezvénysorozatának először ad otthont az Artisjus székháza.

Magyar és külföldi élvonalbeli szakemberekkel, speciális fókusztémákra épülő mesterkurzusokkal és limitált férőhelyes mentoring és műhelymunka programokkal várja az érdeklődőket a 2023-as DEX.

Mik a legfontosabb szakmai tudnivalók, ha funkcionális zeneszerzőként szeretnél karriert építeni?

Milyen feltételekkel kerülhetnek be műveid egy zenetárba és hogyan kaphatod meg a jogdíjaidat – mennyi idő alatt lehet ebből bevételed?

Hogyan válogatnak zenéket a TV-műsorok, reklámok és egyéb médiatartalmak szerkesztői?

Április 27-én, a DEX rendezvénysorozatának első eseményén Faltay Csaba: Stock Music, Production Music, Library Music – jövedelem funkcionális zeneszerzésből című mesterkurzusán a fenti kérdésekre is választ kaphatsz. Ha bővítenéd szakmai eszköztárad, vagy szeretnél konkrét lépéseket tenni funkcionális zeneszerzői karriered beindításáért, akkor érdemes ezt a programot választanod. Faltay Csaba, zeneszerző, zenei producer, a nemzetközi könyvtárzenei piacon több tízéves kreatív és produkciós tapasztalattal rendelkezik, olyan platformokra dolgozik be, mint pl. a FOX, az NFL, a BBC vagy a ITV. Ráadásul ő az első magyar zenetár, a Twelvetones Production Music alapítója és egyben a Schubert Music Library kreatív igazgatója.

Hogyan írjunk ismétlődő, mégis változatos dallamokat, hookokat és sub-hookokat? Hogyan működik együtt a szöveg és a dallam a különböző könnyűzenei műfajokban? Május 16-án a nemzetközi hírű Musikmakarna zeneiskola oktatója, Martin Garrixszel és Rick Springfielddel is együtt dolgozó többszörös platinalemezes svéd dalszerző, Niclas Lundin segít újragondolni topline-író módszereinket angol nyelvű Essentials of Hit Toplining programjával. Ezt követően Malek Miklós teszi fel a kérdést: A zene szívnek, az észnek vagy a testnek szól? – The Checklist című, angol nyelvű mesterkurzusán, május 25-én, ahonnan a slágerek sikerességét megalapozó pszichológiai, érzelmi, kulturális, zenei és technikai elemeiről szóló listával térhetsz haza. Az X-Faktor mentoraként ismert Malek Miklós, nemzetközileg elismert zenei producer, mixing/mastering hangmérnök és dalszerző, aki az elmúlt években Ariana Grande, Jennifer Lopez, Armin Van Buuren, Anastacia, Pixie Lott vagy Yanni lemezein is közreműködött. Az évadzáró alkalmat június 8-án Beck Zoltán, a 30Y zenekar Artisjus-díjas énekes-dalszerzője tartja majd. Az Igazmondás akarata című mesterkurzus tematikájában a szövegírót és a dalszöveget helyezi középpontba és olyan mélységekben is elmerül, mint a legitim megszólalási pozíció feltételei az alternatív alkotói térben.

A DEX-ről

Idén hatodik alkalommal szervezi meg az Artisjus a DEX Songwriting Expót. A rendezvényt 2018-ban indította el a szerzői egyesület azzal a céllal, hogy hiánypótló kezdeményezésként támogassa az információmegosztást és kapcsolatépítést a dalszerzői közösségen belül, valamint lehetőséget teremtsen a szakmai fejlődésre. A résztvevők visszajelzései alapján a kezdetben kétnapos konferenciát a szervezők 2022-ben négy tematikus napra bővítették, idén pedig külön rendezvénysorozattal várják a tanulni és inspirálódni vágyó zenei alkotókat. A kis létszámú programok résztvevői pedig személyesen is bemutatkozhatnak a hazai és külföldi szerzőknek: lehetőségük lesz saját dalaikról közvetlenül az előadók szakmai véleményét kérni.

További részletek és jegyinformáció:

facebook.com/dexsongwritingexpo

DEX 2022 aftermovie:

https://www.youtube.com/watch?v=UskmAMhBfRs