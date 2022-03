Egy dal a nőknek, egy nőtől

B. Nagy Réka „Nézz rám” című dala elsősorban a nőknek szól, azoknak, akik a legnehezebb élethelyzetekben is nap mint nap helytállnak

Az elmúlt időszakban számtalan barátnőmmel és nőtársammal beszélgettem arról, mekkora nyomás nehezedik ránk a mindennapokban

– meséli Réka.

Ilyenkor úgy érezzük, még több erőre lenne szükségünk. Éppen ezért szerettem volna kiadni egy olyan számot, ami inspirálhat és kitartásra ösztönözhet ezekben a nehéz pillanatokban.

Réka azt mondja, a nők erejére szeretett volna fókuszálni a szövegben, arra, hogy tényleg bármire képesek és minden akadályt leküzdhetnek.

Éppen azok a problémás helyzetek erősítettek meg minket, amelyeken sajnos keresztül kellett mennünk. Igazi túlélők vagyunk. Bízom abban, hogy ezzel a dallal motiválhatom a nőtársaimat abban, hogy jól érezzék magukat a bőrükben úgy, ahogy vannak és hogy soha ne adják fel az álmaikat, mert semmi sem lehetetlen.

Réka ezt az üzenetet akarta hangsúlyozni a számhoz készült klipben is, melyet Laudon Andival és Kovács Zsuzsival együtt forgatott le, a szöveget pedig a Honeybeast dalszerzőjével, illetve gitárosával, Kovács Zolival közösen írta.

Az volt a koncepciónk, hogy bemutassuk a nők sokszínűségét és azt, hogy hány szerepben kell helytállnunk nap mint nap. Édesanya, feleség, barátnő, társ, beosztott, főnök – hogy csak néhányat említsünk arról a listáról, mennyi mindent kell a vállunkra vennünk.

A videóban tehát Réka mellett 11 másik nő is felbukkan, akik egytől egyig más szakmában bizonyítanak a hétköznapokban. Akad köztük rendőr, ápoló, cukrász, táncos, kozmetikus, operatőr, tetováló és edző is.



Külön érdekesség, hogy Réka vegyész édesanyja, üzletasszony nővére és több barátnője is feltűnik a kisfilmben, például az Instagramról jól ismert Nem Akarok Beleszólni csapat egyik tagja, Bányai Judit is.

Örülök, hogy ilyen inspiráló nők vesznek körül, akikből én is erőt meríthetek –

mondja Réka, aki olyan szavakkal díszítette a klipben viselt overállját, amelyek pozitív hatással lehetnek másokra. Így került fel a ruhára az akarat, a kitartás vagy a girlpower kifejezés is.

Az sem véletlen, hogy míg a többiek jeleneteit egy letisztult környezetben rögzítettük, addig a saját részeimet egy romos helyszínen vettük fel. Az én hangom egyszerre az övék is és azt üzenjük, hogy feltámadunk a hamvainkból és erősebben lépünk tovább előre.

Réka nőtársait szeretné kitartásra inspirálni ezzel a felvétellel és reméli, hogy ez erőt adó himnusszá válhat számukra a hullámvölgyekben