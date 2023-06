Cserpes Laura valamire készül

A Sztárportréban Molnár Szabolcs mindig meg tud lepni. Nem a szokásos, sőt egyáltalán nem a (szennyes) bulvár vonalat követi. Őszintén beszélget, máshol nem hallható kérdéseket tesz fel, és mindezt szeretettel teszi. Szeretettel mind a sztárvendég, mind a nézők irányába. A legutóbbi adás egyik vendége volt Cserpes Laura énekesnő, a műsor témája pedig a vállalkozó szellem.

Részlet a műsorból:

Cserpes Laura: Ez a vállalkozó szellemiség nyilván a családunkban ott van, hiszen az édesapám felépített a nulláról egy olyan dolgot, ami az ő vállalkozó szellemiségének és hitének volt köszönhető.

Molnár Szabolcs: Beszélt hozzátok egyébként úgy, hogy kislányom, gyermekeim; azt mindig jegyezzétek meg, hogy ezt így és így kell csinálni. Mondott bármit is ami ezzel a világgal kapcsolatos?

Cserpes Laura: Az édesapámat én egy nagyon bölcs embernek tartom, és ő egyébként tényleg egy példakép. Számomra minden szempontból, de legfőképpen azért, mert hiába jutott el valahonnan valahová, ő ugyanaz az ember maradt. Sok bölcs tanácsot adott nekem, de inkább ezek ilyen vicces mondatok. Az egyik kedvencem, mikor valami nagy dilemmában vagyok és megkérdezem: szerinted apa ez így jó lenne. És akkor – így néz -:

Nem tudom, úgy csináld, hogy jó legyen!

A műsorból, még kiderül, hogy Laurának sok kreatív ötlete van, azokat komolyan veszi. Azt gyakorolnia kell, hogy erősen higgyen is bennük. A zenében is jönnek újabb dolgai, de egy teljesen új történetben, ami most van kibontakozóban az életében tud nagyban gondolkozni. Ebben nagyobb missziót lát, mint a zenében. Persze sokat még nem árult a dologról, de az kiderül mi van, ha elfordul a hajó.

A Sztárportré adásait hetente láthatjátok a jelentősebb körzeti, közösségi televíziókban valamint a Fix TV -n és a Hatos Csatornán, valamint hallhatjátok a vidéki rádiókban. Na meg itt:

A szerkesztő-műsorvezető; Molnár Szabolcs