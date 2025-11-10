A ThisMustBeLove új klipje ott folytatja, ahol a Hagyjuk el abbahagyta

A várakozás és a be nem teljesült pillanatok világában.

A Hagyjuk el című korábbi single már megmutatta, milyen irányba mozdul el a formáció Dósa Sally érkezésével, most pedig egy még bensőségesebb dalban teljesedik ki ez a hangzás. A ThisMustBeLove továbbra is az érzékeny, szövegközpontú dalokban hisz, de az új felállásban ezek a történetek másképp rezegnek. Sally hangja egyszerre törékeny és magabiztos, így természetes módon illeszkedik a zenekar dallamvezérelt világába.

A dalt Dékány Dániel írta, a szöveg Mogyorósi Tímea munkája – ez a kettősség (régi és új hangok találkozása) különös mélységet ad az Itt voltam egész este univerzumának. A finom, lebegő ritmusvilágot Varga Livius (Quimby) ütőhangszeres játéka gazdagítja, amely még tovább lágyítja a dal lebegős atmoszféráját.

„Itt voltam egész este, vártam, hogy eljössz majd talán…”

A klip legizgalmasabb elemei a vetítések: a jelenetek úgy hatnak, mintha két ember közös pillanatait látnánk, pedig valójában sosem érnek össze. A nő és a vetített férfi egyszerre vannak jelen és nincsenek – a mozdulatok, gesztusok ismerősek, mégis elcsúsznak egymás mellett. Ez a vizuális játék tökéletesen tükrözi a dal világát: azt az állapotot, amikor valakit még mindig magunk mellett érzünk, de már csak a hiánya vetül ránk.

ThisMustBeLove:

Dósa Sally – ének

Dékány Dániel – gitár

Lakatos Bence – szintetizátor

Szabó „Harkály” Kristóf – basszusgitár

Varga Szabolcs – dobok

Közreműködik:

Varga Livius – ütőhangszerek

Felvétel és keverés:

Bernard Hahn – Billing Bodies Sound, Budaörs

Mastering:

Thomas Harsem – Interval Mastering, Uppsala, Svédország

Egy korszak íve

A Hagyjuk el után az Itt voltam egész este újabb állomás azon az úton, amely a zenekar készülő nagylemezéhez vezet. A dal továbbra is megőrzi a ThisMustBeLove-ra jellemző lágy dallamokat, lírai hangulatot és erős szövegvilágot, de már finoman előrevetíti a közelgő album érettebb, energikusabb megszólalását is. A zenekar az utóbbi hónapokban koncerteken is bemutatta új felállását, ahol Sally hangja élőben is új dimenziót adott a daloknak.

instagram.com/thismustbeloveband

thismustbelove.hu