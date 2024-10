Ez az ötödik év, de a megújulás nem áll le

Mások mellett Diana Damrau és Jonas Kaufmann, a Münchner Philharmoniker Kelemen Barnabással kiegészülve, a Kammerorchester Basel Pusker Júlia vendégeskedésével, Jan Garbarek, Wynton Marsalis vagy a Budapest Ritmo fesztivál is szerepel a jövő évi Bartók Tavasz kínálatában április 4-től 13-ig. A ötödik évére készülő programsorozat nagy fejlődésen ment keresztül 2021-es indulása óta – írták a Müpa MTI-hez eljuttatott közleményében.

„Egy új fesztivált bevezetni soha nem könnyű, de az első Bartók Tavasz megrendezését tovább nehezítette az akkor fennálló járványhelyzet is. Ám az akadályokat sikerrel véve olyan eseményt tudtunk életre hívni, amelynek a magyar és a nemzetközi előadók is örömmel válnak részeseivé”

– idézték Káel Csabát, a Müpa vezérigazgatóját.



A tájékoztatás szerint közös dalesttel érkezik a Bartók Tavaszra Diana Damrau és Jonas Kaufmann; Bach nagyívű oratóriumát, a Máté-passiót választotta programjául az Orchestra of the Age of Enlightenment; az európai dzsessz egyik legmeghatározóbb szereplője, a norvég szaxofonos Jan Garbarek egyik kedvenc muzsikustársával, az indiai ütőhangszeres művésszel, Trilok Gurtuval ad koncertet.

„Kezdetektől fogva missziónk fontos része, hogy ne csak a közönség élvezhesse a hozzánk érkező sztárok fellépéseit, a magyar művészek is profitáljanak belőle. Éppen ezért minden évben igyekszünk olyan produkciókat megvalósítani, amelyekben nemzetközi előadók hazai zenészekkel közösen lépnek színpadra”

– fogalmazott a közleményben Szomolányi Janina, a fesztivál operatív igazgatója.

Remek magyar-nemzetközi kooperációk lesznek a műsoron

A közlemény szerint 2025-ben is több ilyen együttműködés lesz. A Münchner Philharmoniker első budapesti koncertjének szólistája Kelemen Barnabás, akivel Schumann Tavaszi szimfóniája mellé Bartóktól választottak darabokat az estre. A Kammerorchester Basel koncertjén a tehetséges hegedűművész, Pusker Júlia működik közre, a Wynton Marsalis által vezetett, napjaink legjobb hangszeres szólistáit összehozó Jazz at Lincoln Center Orchestra zenészeihez a New Yorkban végzett Szalóky Balázs csatlakozik.



Az összművészeti produkciók sorában a Corvinus Közgáz Néptáncegyüttes táncosainak, a Forte Társulat színészeinek és a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak közös előadásában Bartók Mikrokozmoszának tételei a Mezőség tájain kelnek életre, a zene és a tánc mellé Sütő András erdélyi író sorai társulnak. A Magyar Állami Népi Együttes és a Győri Balett együttműködése harmadik éve kutatja Bartóknak a távoli népek kultúrájára gyakorolt hatását.

A Tiszta forrás összművészeti víziója ezúttal a népi tánckultúra és a 17-18. századi komponált zene lebilincselő és összetett viszonyait, valamint a 20. századi modernizmus népzeneélményét tárja fel Bach zenéjén és Bartók gyűjtésein keresztül.