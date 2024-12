Az apropó a magyar uniós elnökség zárása

Europe in Hungary címmel ad koncertet a FolkEmbassy zenekar Andrejszki Judit csembaló- és énekművész közreműködésével a magyar EU-elnökség zárása alkalmából, december 28-án, szombaton 18 órától a MáraiKultban.



A szervezők az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében azt írták, a koncert fontos párhuzamokat mutat meg a nyugat-európai, elsősorban itáliai középkori, reneszánsz és barokk zene, valamint a mai vonós magyar népzene között, így mutatva be az „erős nemzetek Európája” eszme természetes voltát.



A Europe in Hungary műsora feltárja, hogyan él a mai napig, a magyar néplélekre formálva az európai műveltség hazánkra bízott része

– áll a tájékoztatásban.



Mint írták, az esten többek között felcsendül Claudio Monteverdi egy darabja magyarszováti kísérettel, majd Compiuta Donzella olasz reneszánsz költőnő egy szonettjének gondolatíve egy széki lassúban folytatódik, végül egymásba fűzve elhangzik egy vallon és egy moldvai népballada.

Népzenei diplomácia: zenéje aktív kiegészítője a magyar külkapcsolatoknak

A műsor apropója az Európai Unió Tanácsa magyar elnökségének zárása. A koncert szólistái a Liszt Ferenc-díjas Andrejszki Judit, Kubinyi Júlia, a Népművészet Ifjú Mestere, az Állami Népi Együttes szólistája, valamint Somogyi Eszter, a FolkEmbassy állandó közreműködői.



A közleményben kiemelték, hogy a 2011-ben Rosonczy-Kovács Mihály Junior Prima-díjas népzenész és hegedűs által alapított FolkEmbassy a magyar külkapcsolatok olyan, népzenében kifejezhető üzeneteit jeleníti meg, mint például a közép-európai együttműködés fontossága, a magyar–lengyel barátság és a „nemzetek Európája” felfogás.



Emlékeztettek, hogy a zenekar jelen felállásában 2018 tavaszától működik, az elmúlt években három kontinens 12 országában koncertezett. Legutóbbi albumukat Báthory-Balassi-Bem-Balatonboglár – népzenével és régizenével a magyar-lengyel barátságról címmel a Lengyel Rádióban mutatták be. A Liszt Ferenc-díjas Andrejszki Judit barokk énekes, csembalista, számos ismert régizenei együttes tagja, a régizenei élet aktív résztvevője, szervezője.



A közleményben azt írták, hogy az európai hagyomány mellett különös hangsúlyt fektet a magyar régizene bemutatására és megismertetésére. Fellépései mellett rendszeresen tart nemzetközi és hazai mesterkurzusokat.



Különböző formációk szólistájaként a középkori, reneszánsz és barokk historikus zenélés mellett más stílusokban, így a népzenében, a dzsesszben és a progresszív rockban is szívesen megnyilvánul – sorolták a tájékoztatásban.



A koncertről további információ a https://maraikult.hu/esemeny/folkembassy-europe-in-hungary/ linken érhető el – olvasható a közleményben.