Január 11-ig garantált minden hétvégén a jó buli

Egymásnak adják a kilincset a hazai könnyűzene sztárjai

Bár a szabadtéri szezon idénre véget ért, az októbertől áprilisig tartó időszak is tartalmasnak ígérkezik a győri Széchenyi István Egyetem Bridge Hallgatói és Oktatói Klubjában: a legjobb hazai könnyűzenei fellépők adják egymásnak a kilincset hétvégéről hétvégére a szórakozóhelyen. A rock, a rap és az alternatív műfajok kedvelői egyaránt megtalálhatják számításukat, de lesz boogie-woogie fesztivál, feldolgozásokat játszó tribute zenekar és egy különleges Esti Egyenleg születésnapi buli is.

Németh-Bende Péter üzletvezető elárulta: jövő nyárra is számos produkciót lekötöttek már. A hagyományokhoz híven októberben a Tankcsapda búcsúztatta a Bridge Gardent, Győr egyetlen állandó szabadtéri színpadát, amelynek sikere a 2020-as indulás óta töretlen. Májustól októberig idén is tele volt a naptár koncertekkel, a közönség jelentős érdeklődése mellett. A nyári szezon hossza időben folyamatosan nyúlik, egyre korábban kezdődik és egyre később ér véget – mindez jelzi a koncepció sikerességét.

„A természet idén megtréfált minket, nyár elején és szeptemberben is árvízzel kellett küzdenünk. Köszönet illeti kollégáim és a segítő önkéntes hallgatók munkáját, akikkel

átvészeltük ezt az időszakot. Szerencsére az ár hamar elvonult, így csak néhány koncertet kellett elhalasztanunk. Végül ha késve is, de minden bulit meg tudtunk tartani” – idézte fel a nem mindennapi történéseket Németh-Bende Péter üzletvezető, aki hozzátette, mindezzel együtt elégedett a szezonnal.

„Annak ellenére, hogy a gazdasági környezet miatt a rendezvényipar közel húszszázalékos visszaesést kénytelen elkönyvelni az idei évben, és a fesztiválok nagy része veszteséges, mi tudtuk tartani a magas látogatottságot a koncerteken. Ez a különleges hangulatú helyszínnek is köszönhető, melyet szeretnek a fellépők és a közönség is. Számos új vendéget köszönthettünk a Bridge Garden színpadán, például T.Dannyt, a Budapest Bárt vagy az Analog Balatont. Emlékezetes volt a május végi Kispál és a Borz-koncert is, amely a legendás zenekar hosszú idő utáni első győri fellépése volt” – fogalmazott.

Január 11-ig garantált minden hétvégén a jó buli

A zsúfolt nyári program után az őszi-téli klubszezon is csábítónak ígérkezik a Bridge-ben. Október közepétől egészen szilveszterig egymásnak adják át a kilincset a fellépők: többek között fellép a Lord, a Depresszió, az Alvin és a mókusok, a Hiperkarma és a BSW is. A hagyományoknak megfelelően a győri Aurora zenekar a Bridge-ben, hazai pályán búcsúzik erre az esztendőre a közönségtől, az évet pedig – közvetlenül szilveszter előtt – a Moby Dick és az Akela zárja a klubban.

Különlegesség, hogy a győri kötődésű, feldolgozásokat játszó Esti Egyenleg zenekar idén érte el megalakulásának húszéves évfordulóját, amelyet három részletben, három különböző alkalommal tartott tematikus koncerttel ünnepel a Bridge színpadán. A harmadik felvonásra november 30-án kerül sor, amely méltó lezárása lesz jubileumi évüknek. „Tematikus esteket is tartunk majd, ahol tribute együttesek játsszák majd el kedvenceik dalait. Nirvana és Red Hot Chili Peppers, valamint Green Day és Blink 182 kombinációkkal készülünk. Emellett az alsó szinten lévő kisebb színpadunkon félamatőr vagy feltörekvő formációkat is tudunk fogadni, így különböző underground zenekarok vagy épp tehetséges helyi bandák ugyancsak lehetőséget kaphatnak nálunk” – zárta szavait Németh-Bende Péter.



A hátralévő őszi-téli fellépések listája:

2024.11.16., szombat: Depresszió

2024.11.22., péntek: Hiperkarma (felső szint)

2024.11.22., péntek: Don Gatto + Watch My Dying + Ørdøg (alsó szint)

2024.11.23., szombat: Lord

2024.11.29., péntek: 16. Boogiefeszt – Welcome Boogie Party

2024.11.30., szombat: Esti Egyenleg 20. születésnap – 3. rész (felső szint)

2024.11.30., szombat: Your Last Steps + Pennhurst + Mhorai (alsó szint)

2024.12.06., péntek: 4S Street

2024.12.07., szombat: Alvin és a mókusok

2024.12.14., szombat: No Martyr Collective

2024.12.20., péntek: Nirvana + RHCP tribute est

2024.12.21., szombat: Mirror Glimpse

2024.12.27., péntek: Szabó Balázs Bandája

2024.12.28., szombat: Aurora

2024.12.29., vasárnap: BSW

2024.12.30., hétfő: Moby Dick + Akela

2025.01.10., péntek: Lazarvs

2025.01.11., szombat: Kalapács

Azt még nem tudni, hogy január 11-e után milyen programok lesznek, de aki kíváncsi, az a klub Facebook-oldalát követve biztos megtudja.