Forradalmi hatást tettek a blues-, illetve rockzenére

A dzsesszrock műfaj egyik megteremtője, a legendás Colosseum másfél év után újra Budapesten ad koncertet: a több mint 55 éve létező brit csapat május 1-jén a MOMkultban játszik. A Colosseum a frontember, a 84 éves Chris Farlowe mellett az eredeti tagok közül Dave Clempson gitárossal és Mark Clarke basszusgitárossal, valamint három másik kiváló zenésszel lép színpadra – közölte a szervező Livesounds csütörtökön az MTI-vel.



A zenekar 2021 óta turnézik ismét, a felállásban Farlowe, Clempson és Clarke mellett 2020 óta Malcolm Mortimore dobol, Nick Steed billentyűzik, Kim Nishikawara pedig szaxofonon játszik. A Colosseum koncertjein valamennyi ismert daluk – köztük a Lost Angeles vagy a Valentyne Suite – elhangzik, de játszanak a két legutóbbi lemezről, a 2022-es Restorationről és az idén márciusban megjelent XI-ről is.



A Colosseum az 1968-as megalakulását követő alig három évben forradalmi hatást tett a blues-, illetve rockzenére, elsők között ötvözve azt a dzsesszből ismert elemekkel, ezáltal egyfajta fúziós zenét teremtve. Az 1971-es Colosseum Live című duplalemezt manapság a rocktörténelem egyik ékköveként tartják számon.

Az alapító halála sem rengette meg a Colosseumot

Az együttest Jon Hiseman dobos, Dick Heckstall-Smith szaxofonos és Dave Greenslade orgonista alapította. Az első két lemez után, 1970-ben alakult ki a felállás, amelyben hármójuk mellett Dave Clempson gitározott, Mark Clarke basszusgitározott és Chris Farlowe énekelt. A harmadik nagylemezt, a Daughter of Time-ot már ez a hatos rögzítette. 1971-ben azonban váratlanul feloszlott a zenekar, és bár 1975-ben lett egy Colosseum II epizód (olyan szereplőkkel, mint a gitáros Gary Moore), a történet csak 1994-ben indult újra, miután hatalmas érdeklődés fogadta újra kiadott stúdiólemezeiket.



A Colosseum fellépett fesztiválokon, valamint új kiadványokat jelentetett meg: The Reunion Concerts (1994), Bread and Circuses (1997), Tomorrow’s Blues (2003), Live ’05 (2007) és Time on Our Side (2014). Dick Heckstall-Smith 2014-es halála után Barbara Thompson vette át a szaxofonszólamokat egészen a búcsúkoncertig, amely 2015 februárjában volt a Shepherd’s Bush Empire-ben.



Hiseman 2018-ban elhunyt, de 2021-ben ismét koncertezni kezdett a zenekar, a Farlowe-Clempson-Clarke trióhoz a dobos helyén Malcolm Mortimore (Gentle Giant, Arthur Brown, Frankie Miller) csatlakozott. A szaxofonos Kim Nishikawara lett, aki olyan R&B-legendákkal turnézott, mint Cliff Bennett és Alan Price; a billentyűs pedig Nick Steed, aki Európa-szerte koncertezett Dennis Chambersszel, Gary Husbanddel, Jeff Berlinnel, Steve Hackettel, Ginger Bakerrel, Van Morrisonnal és a Shakatakkal.



A zenekar 2022-ben az A38 hajón, 2023-ban pedig az Erkel Színházban is koncertet adott.