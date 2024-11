A népszerű szvingénekes Szép karácsony vár című albumát december 18-án mutatja be



Idén immár ötödik alkalommal ad Budapesten nagyszabású karácsonyi koncertet Gájer Bálint, akinek új lemezére a legnépszerűbb karácsonyi világslágerek magyar nyelvű feldolgozásai mellett több saját dal is felkerült – közölték a szervezők az MTI-vel.



A korongon szereplő számok eredetijei, a The Most Wonderful Time of the Year, a Santa Claus is Coming to Town, a Last Christmas, a Sleigh Ride vagy a It’s Beginning A Look A Lot Like Christmas egyaránt ismerősen hangzanak a közönség számára, de magyar nyelven ritkán szólalnak meg.

Markáns vonós hangzással készülnek megszólaltatni a dalokat

A lemezen megjelenő valamennyi dal elhangzik a koncerten, kiegészülve a 2017-ben megjelent Swing karácsony című album legnépszerűbb zenéivel.

A klasszikus amerikai karácsonyi hangulatról az énekes tíztagú együttese gondoskodik, kiegészülve egy tizenhárom fős vonós kamarazenekarral. Közreműködik a Pannónia Film Orchestra, vezényel Hámori János, vendégként színpadra lép Szolnoki Péter, a Vintage Dolls és Mihályi Réka is.