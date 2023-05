Megérkezett a Tornóczky All Access első lemezének előfutára

A Kőbányai Zenei Stúdió igazgatóhelyettese megalapította saját dinamikus, autentikus, sallangmentes zenekarát, amelyben olyan kiválóságok bizonyítanak, mint Nagy Ricsi (ének), Temesi Berci (basszusgitár), vagy éppen Zombori Atus (dob). A Tornóczky All Access rock-blues csapat júliusban mutatkozott be hivatalosan, azóta húsznál is több videót publikáltak a legnagyobb videó megosztón, többek között egy stúdió session sorozatot olyan fantasztikus előadókkal kiegészülve, mint Deák Bill Gyula, Tátrai Tibor, vagy éppen László Attila.

A produkció fontosnak tartja a gyökereket, számukra minőséginek, előremutatónak tartott előadók, zenészek (Pl: Póka Egon, Deák Bill Gyula, Tátrai Tibor, Török Ádám, Hobo) lábnyomaival haladnak saját zenei útjukon. Ez indokolja az ősszel megjelenő első saját nagylemezük címét is, avagy az „Elkezdték, folytatjuk…”-ot.

„Hálásak vagyunk mindazoknak, akik annak idején elkezdték itthon a rock-blues műfaját játszani. Előttük tisztelgünk ezzel a lemezzel is.” – mondta el Temesi Berci. A srácok munkássága nem csak azoknak lehet remek csemege, akik ezeken a zenéken nőttek fel, hanem a mai generáció számára is igazi felüdülést hozhat repertoárjuk. „Az albumra az általunk megélt valós helyzetekről írt szövegeket Lombos Marci barátunk. Minden dal egy hozzánk kötődő szituáció, megélt, megtapasztalt helyzet lenyomata.” – árulta még el előjáróban a basszusgitáros.

„Ahogy Berciék elküldték nekem egymás után a dalokat, egy nagyon kiegyensúlyozott, összefüggő anyag rajzolódott ki előttem. Olyan hozzáállás, hangzásvilág, őszinteség jött át rajtuk, amivel az ember a mai zenei piacon ritkán találkozik. A szövegek fókuszába egy huszonéves csávó világát állítottuk, aki szinte én is lehetnék, teljesen magamra ismertem benne. Tulajdonképpen az én húszas éveimet írtam meg, keverve azzal a mostani helyzettel, amit látok magam körül. Boldog vagyok, mert Ricsinek nagyon jól állnak ezek a gondolatok, szövegek, szavak. Személyében ugyanazzal az idealizmussal, jó értelemben vett naivitással találkoztam, amivel én is mozogtam ebben a korban.” – nyilatkozta Lombos Marci.

„Egyszerűen imádtam azt a munkafolyamatot, amely során elkészítettük a lemezt. Zseniális volt a felvétel, az, hogy egyszerre játszották fel a srácok az anyagot. Lombos Marci nagyon jó szövegeket írt, amelyek által ismerős, fontos emlékek elevenednek fel bennem.” – mondta el Nagy Ricsi, énekes.

A korongról most elsőként a „Kémia” dalt ismerhetjük meg, amit egy Czoller Bence rendezte videóklippel tálal a produkció. A kisfilmben a 2023-as The Voice egyik női zsűrije, Trokán Nóra, valamint Serbán Attila színész ajánlásának köszönhetően Náray-Kovács Zsombor alakítja a két főhőst. A forgatás nem volt komplikációmentes, ugyanis az egyik jelenethez a Tankcsapda gitárosát, a motorok szerelmesét, Sidit kérték fel, ám ő sajnos érhető okokból nem tudott a forgatáson részt venni. Az alkotók a forgatás napján hívták fel Vilkót, a gitáros pedig két órán belül, jelenlétével megmentette az eredeti terveket. A klip felvételeit a zenekar kiemelt fotósának, Bikali Sanyinak köszönhetjük.

„A Kémia volt az első dal, amit megírtunk, amikor elkezdtünk a lemezen dolgozni. A történet egy fiatal srácról szól, aki iskolába jár, vonzalmat érez a kémia tanárnője iránt, a köztük lévő kapcsolatba kölcsönösséget képzel bele. Erre a vonalra húztuk rá magát a videóklipet is. Ahogy a zenekarban mindannyian, szerintem a hallgatók is könnyen azonosulhatnak majd a dalban felmerülő érzésekkel.” – avatott be minket Tornóczky Feri.

„Nagyon hálásak vagyunk a három főhősnek, a gyerekeknek, a szüleiknek, hogy hozzájárultak a klip sikeréhez. Alsónémediben, az általános iskolában forgattunk, ahol hatalmas szerencsénk volt a rugalmas igazgató úrral, valamint a kémiatanárként is bizonyító igazgatóhelyettessel, Csilla nénivel. Ezúttal is köszönjük neki a táblán látható kémiai képleteket.” – mondta el Berci. „Az egyik nagy kedvencem a lemezről a Kémia, így örülök, hogy erre forgattuk le az első klipünket. Tudtam, hogy nagyon jó lesz a végeredmény, mivel mind a zenekar tagjai, mind a stáb, amellett, hogy nagyon profik, irtó aranyos emberek! A forgatás nagyon rugalmas volt, mindenki tudta, hogy mit kell csinálnia, egy nap alatt végeztünk. Számomra minden szempontból szerelem zenekar a Tornóczky All Access!” – csatlakozott Zombori Atus, dobos.

„Közel áll a szívemhez ez a videó, illetve maga a dal. Czoller Bencével nagyon szeretek dolgozni, professzionális, mindig összeszedett. A zenekarral szuper viszonyban vagyunk, ami jó hatással van a közös munkákra is. Szerintem mindenki nagyon jól érezte magát a munka során, volt elegendő segítség, a színészek pedig ügyesek voltak, az ember nem is kívánhat ennél többet egy klipforgatáson.” – árulta el Bikali Sándor.

„Berciéket már korábbról is ismertem, ennek köszönhetően amellett, hogy nagyon gyorsan leforgattuk az anyagot, rengeteget nevettünk is. Azt pedig, hogy ismét a tanári pályára keveredtem, már megszoktam.” – mondta nevetve Trokán Nóra. „A forgatás zseniális hangulatban telt. Egy tök menő iskolában forgattunk, a stáb minden tagja baromi jófej, vérprofi volt. Mindenben segítettek, gördülékeny volt a közös munka. A zenekar tagjai a forgatás végére érkeztek meg, velük is megismerkedtünk. Pár nappal a forgatás után a Barba Negrás koncertjükön hallhattam őket. A dal nekem nagyon tetszik, igazi vagány, dögös blues-rock szám, a témája pedig egészen különleges.” – zárta végül Náray-Kovács Zsombor.

(Fotók: Temesi Ádám)