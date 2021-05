Ez van, amikor az Antares megnézte az Antarest

Bolygók állása vagy a zene helyzete?

A legtöbb zenekar valahonnan kölcsönözte a nevét, de mi van, ha látni is szeretné azt a valamit? Bizonyos bandáknak könnyű dolguk van: a FISH! elmegy pecázni, a ROAD autóba pattan, a Margaret Island pedig kirándul egyet a főváros szívében. És mit történik, ha a névadó 550 fényévnyire van? Az együttes meglátogat egy csillagvizsgálót. Az Antares épp ezt tette.



Az Antares zenekar egy felhőmentes éjszakán kereste fel az Óbudai Polaris Csillagvizsgálót, hogy egy óriástávcsövön keresztül meglesse az Antares csillagot. A tudományos túrát Molnár Péter amatőr csillagász előadása tette még színesebbé.



– Az Antares a Skorpió csillagkép legfényesebb csillaga. Nevét onnan kapta, hogy vöröses színével a Mars (görögül Arész) riválisa – mondta el a zenészeknek a Magyar Csillagászati Egyesület titkára. – Hétszázszor nagyobb, mint a Nap, és háromezer fokos a felszíne. Fiatal csillag, mindössze 15 millió éves.



A négy muzsikus előbb szabad szemmel, majd a csillagvizsgáló közel 3 méter hosszú távcsövén keresztül nézte meg az Antarest. A lenyűgöző látvány sok kérdésre sarkallta a zenészeket, közülük Dér Dávid billentyűs tűnt a legfogékonyabbnak, aki amatőr szinten érdeklődik a csillagászat iránt. Kérdésére, hogy hogyan ér véget az Antares, Molnár Péter azt mondta, hogy a magja egy idő után majd nem termel energiát, és erre a vasmagra a külső rétegei rázuhannak, így szupernova-robbanás következik be. Durranni fog, az biztos, tette hozzá.



Ha nem is ekkora, de nagy durranásra készül a napokban az Antares zenekar, ugyanis június 5-én mutatják be új, InSanity című lemezüket Budapesten, az Analog Music Hallban. A Junior Artisjus és Öröm a Zene Díjas együttes az album felvezetéseként egy klipet is megjelentetett a minap a Fresco című számukhoz.

