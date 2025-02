A ’24-es Szigeten robbant be köztudatba

Ismét Magyarországon ad koncertet Aurora. A norvég énekes-dalszerző, napjaink alt-pop sztárelőadója tavalyi Sziget fesztiválos fellépése után idén a Budapest Parkba érkezik július 4-én.



Aurora már több rangos fesztivál (Glastonbury, Coachella) közönségét elvarázsolta egyedi, éteri hangjával és utánozhatatlanul légies, varázslatos előadásmódjával. A Budapest Parkba tavaly megjelent What Happened to the Heart? című lemezének dalai mellett legnagyobb slágereit is elhozza – közölték a szervezők szerdán az MTI-vel.



Mint írták, a What Happened to the Heart? egy érzelmekkel teli, mélyreható zenei utazás, amely a modern világban elveszett lelki kapcsolatokat, a sebezhetőség erejét és a változás szükségességét boncolgatja.

A 28 éves Aurora Aksnes számára az áttörést a 2015-ben megjelent Running with the Wolves című EP hozta meg, ezen a Runaway című sláger is helyet kapott. A 2010-es években a norvég popzene egyik legnagyobb feltörekvő tehetsége lett, 2016-os első albuma, az All My Demons Greeting Me As A Friend két hétig vezette a norvég albumeladási listákat, és számos európai országban lett népszerű.

Közös dal Odellel és a Chemical Brothers-el

Következő két lemeze, a 2018-ban megjelent Infections of a Different Kind (Step 1), majd az azt követő évben kijött folytatás, A Different Kind of Human (Step 2) hasonló sikereket aratott. Zenei világában egyre inkább keveredtek az elektronikus pop, a folk és az art pop elemei; a 2022-ben megjelent The Gods We Can Touch tovább mélyítette az énekesnő zenei univerzumát.



Aurora számos különleges projektben és együttműködésben vesz részt, írt közösen dalt többek közt Tom Odellel és a Chemical Brothersszel is. Az ő hangja hallható A fagy birodalma II című természetfilm-sorozat Hans Zimmer által komponált zenéjében, és közreműködött a Jégvarázs 2. egyik betétdalában is, amelyet Oscar-díjra jelöltek. Gyakran vesz részt jótékonysági kezdeményezésekben.