Ady versét, az Őrizem a szemed gondolta újra az Outro

Az Outro zenei formáció két évvel ezelőtt alakult Oroszlányban. Tagjai Spisák Péter (zongora, billentyűs hangszerek, zeneszerzés, stúdiós utómunka) és Jónás Szabolcs (énekes, szövegíró, dalszerző). Több számuk van már, a napokban pedig elkészült a legújabb, az Őrizem a szemed. Ady Endre szövegét végig megtartva, a Spisák-Jónás szerzőpáros dallamos, könnyen befogadható zenét írt a hol békét, boldogságot, hol kétségekkel teli nyugtalanságot sugárzó verssorokhoz.

Az Őrizem a szemed az egyik legismertebb Ady szerelmes költeményei közül, amit feleségének Boncza Bertának, azaz Csinszkának írt. A súlyos beteg, korosodó költő szerelmi vallomását áthatja a hazaérkezés, a társra találás gondolata. Itt nem a lángoló szenvedély jelenik meg, hanem egy erős szeretet és az otthon melege, amely védelmet nyújt a külvilágban dúló csatározásokkal szemben. Az ismétlésekre és ellentétekre épülő versben Ady keresztszerkesztést használ: a költemény két része – az otthon békéjét megszólaltató 1., 3. és az idegen, ellenséges külvilágot megjelenítő 2., 4. strófa. – egymást keresztezve, felesel egymással.

Az Outro megközelítésében fontos a költő üzenete. Spisák Péter, Jónás Szabolcs tisztelettel nyúltak Ady verséhez, és igyekeztek minden gondolatát megjeleníteni a zene, valamint az énekszólam segítségével. Dalukat saját felfogásban készítették, de a végeredményt meghallgatva nyugodtan kijelenthetjük: Ady szellemében íródott a zene is.

Fülbemászó, lírai dal született, amely rögtön megragadja a hallgató figyelmét. A szerzők ügyesen megoldották a vers rövidsége miatt felmerülő problémát: hogyan lehet háromperces számot írni belőle? Szükséges a versszakok többszöri ismétlése, de ezt tudják úgy tenni, hogy közben nem válik unalmassá, nem laposodik el a dal. Sőt, fokozatosan fejlődik, nyílik.

Kellemes zongorás bevezetővel indul, ami megadja az alaphangulatot. Ehhez csatlakozik a vokál, pár effekt, és a mondanivaló legfőbb elemének, a „Már vénülő” kiemelése, ami négyszer hangzik el. Ezt követően kezdődik ténylegesen a dal, kétszer halljuk énekelve az Ady-költemény első versszakát („Már vénülő kezemmel Fogom meg a kezedet, Már vénülő szememmel Őrizem a szemedet.”). Utána jön az új mondanivalót hordozó 2. versszak („Világok pusztulásán Ősi vad, kit rettenet Űz, érkeztem meg hozzád S várok riadtan veled.”), majd a 3. versszak („Már vénülő kezemmel Fogom meg a kezedet, Már vénülő szememmel Őrizem a szemedet.”), e két strófát szintén megismétlik.

A 4. versszak jelenti zeneileg a csúcspontot („Nem tudom, miért, meddig Maradok meg még neked, De a kezedet fogom S őrizem a szemedet.”). Az Outro dala fokozatosan építkezve jut el az érzelmi kitörésig. Miközben az énekes fontos kérdéseket tesz fel, új dallamot kap a „Nem tudom” szöveg, egyre sodróbb lendületűvé válik a dal, a kíséretben briliáns zongorafutamokat hallunk, majd elérve a tetőpontot megnyugszik, elcsendesedik a zene. A zárósor már kíséret nélkül, énekelve hangzik el.

Igényesen kidolgozott, szépen felépített, remek dal született az Outro által. Spisák Péter kiváló zongorista, aki egyaránt megmutatta az érzékeny és a virtuóz oldalát. Jónás Szabolcs pedig rendkívül ígéretes énekes. Kimondottan a könnyűzenéhez illő hangszínnel rendelkezik, és nagy átéléssel, kifejező erővel énekel. Bár még egy csiszolatlan gyémánt, de már most érezni, hogy vannak „oroszlánkarmai”. Remélhetőleg találkozunk még vele, és meg is fogja majd mutatni a benne rejtőző roppant erőt.

Videoklip is készült a napokban az új dalukhoz. Három különböző életkorú pár boldogságát látjuk, emberi sorsokat. A szövegből adódóan legtöbbször az idős hölgyet és urat mutatja a kamera, de az Outro tagjai is szereplői a történetnek. A helyszín egy család ízlésesen berendezett nappalija, amit nevezhetünk szalonnak is, hiszen van benne egy eleganciát sugárzó fekete zongora. Sokszor feltűnik a klipben ez a csodás hangszer, és akarva-akaratlanul eszünkbe juttatja egy másik Ady-vers részletét: „Ez az Élet melódiája, Ez a fekete zongora”.

Outro – Őrizem a szemed című dala itt tekinthető meg:

Vona Ildikó