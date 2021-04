Bevallották Mindenen Keresztül, mi van a dalok mögött

A Mindenen Keresztül tagjai arról beszéltek a Magyar Zenének, hogy mi van legújabb EP-jük, a Fogy a türelem mögött.

Intro

– Igazából az Örökkön örökké eredetileg egy hosszabb szám lett volna, lírikus hangvételű kezdéssel, amelyet végül átírtunk és így az Örökkön örökké kezdetének szánt rész az EP introjává alakult át – fogalmazta meg János, az énekes.



Örökkön örökké

Gergő így vallott az első dalról: – Egy szerelmi kapcsolatból jött az ihlet, annak viszontagságairól szól. Az ember sokszor hibáztatja a másikat és viszont. Aztán sokszor egymásnak dobálnak mindenfélét és a végén elcseszik az egész dolgot, közben meg lehet nem is egymásra haragszanak, hanem egyszerűen az élet tele van nehézségekkel, amit együtt próbálnának megoldani. Ehelyett sokszor mind a két fél egymás lelkét falja fel inkább, amíg elégtételt nem kapnak és az egész már nem is kettőjükről szól ezután. Na, erről szól ez a szám.

Egyszer fent, egyszer lent

– Az alapkoncepció egy teljesen reményvesztett, előre haladásra képtelen állapotból bújt elő. Ezért tekinthetjük az Örökkön örökkének folytatásának is, mert ugye megéljük azt a folyamatot, amikor már az ember előre tudja gördíteni a szekerét, de hulla fáradtan teszi, sok sikertelenség éri. Magyarán rengeteg kihívással néz szembe, mert ugye a szekeret így is, úgy is gördíteni kell, ha törik, ha szakad – fogalmazott Tamás.

De fáradtak vagyunk, unjuk a reggeli kávét, meg, hogy még mindig húzni kell az igát és ugye ez várhatóan nem is lesz másképp. Ezután még a munkánk során is szembesülünk sikertelenségekkel, közben persze “megküzdünk a saját démonjainkkal” is. De végül mindig ráébred az ember, hogy evezni kell és csinálni tovább – tett hozzá.

Újabb világ

– Ez a szám arról szól, hogy az emberek viselkedése egymással mennyire kezd elfajulni a mai világban. Más szemléletek miatt képesek egymást osztani, barátok vesznek össze politikai nézetek miatt, pedig csak éppenséggel más csatornát néznek a TV-ben, vagy mást láttak a Facebookon. Mert ugye ezeken a helyeken „minden igaz”!?

A mai világban a közösségi oldalak az egyik legveszélyesebb helyek, mert nagyon nagy szerepük van az álhírek megjelenésében is. Ezután jön a nagy kérdés, hogy mi jön még? Hova fajul még a világ? „Mennyit fejlődünk egy év alatt? Az utcán nincs lélek sem alak, kiszolgál majd a hálózat”. Igen, szép jövőkép… – zárt az interjút János.

A TELJES ALBUM ITT HALLGATHATÓ MEG!

Előadó | Magyarzene.eu