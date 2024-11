Szinte az összes mérvadó roma folklórbanda ott lesz a Hajón!

A magyarországi cigány folklór zenekarai együtt ünnepelnek a 20 éves Romengóval és Lakatos Mónikával az együttes december 6-i jubileumi koncertjén a budapesti A38 hajón – közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel.



Mint kiemelik, a Romengo az eseményre elhívta az összes tradicionális cigány folklór zenét játszó zenekart, így „végtelen mulatságra”, felejthetetlen estére számíthat az, aki részt vesz a koncerten. A jubileumi eseményen több mint 15 zenekar és számos egyéni művész lép fel. A zenekarok egytől egyig Romengo-dalokat fognak átdolgozni, így ünnepelve a 20 éves zenekart és Lakatos Mónikát – írják a közleményben.



A 2004-ben alapított Romengo a magyarországi oláh-cigány zenei kultúra képviselője, négy kontinens, több mint 30 országában koncertezett két évtizedes pályafutása során. Jártak a legrangosabb világzenei fesztiválokon és koncerttermekben, Dél-Korea, Malaysia, Dél Amerika, India, Mexikó, Üzbegisztán vagy éppen a Berlini Filharmónia vagy a Frankfurti Opera közönsége is hallhatta a Romengo zenéjét.

Önszorgalommal kerültek a ranglisták élére évek óta

Az együttes mindhárom nagylemeze a világzenei toplisták dobogós albumai közé került rádiós világzenei szakemberek szavazatai alapján. A cigány és nemcigány honfitársaik együttműködésének erejét a zenén keresztül mutatják meg. Mindezt rögtön az első lemezük címébe is besűrítették: Kétháné (2010), ami cigányul azt jelenti: Együtt.



A tagok nagy része autodidakta módon tanult zenélni. A szülőktől, nagyszülőktől hallott dalokat a mai városi hangzásnak megfelelően a hagyományok tiszteletével szólaltatják meg. A Romengo fő ékessége a Kossuth-díjas és Womex-életműdíjas Lakatos Mónika utánozhatatlan, csodálatos hangja – emelik ki a közleményben. Mint írják, az énekesnő 2022-ben a Kossuth-díjat az első – a hagyományokat is őrző – oláh cigányként kapta meg. Ugyanígy első cigány származású díjazott volt a WOMEX életműdíjasok között is, aki – a Muzsikás együttes (2008) után – egyetlen magyar előadóként kapta meg a rangos világzenei elismerést.



A december 6-i koncerten fellépők: Khamoro Budapest Band, Karaván Família, Parno Graszt, Kanizsa Csillagai, Kale Lulugyi, Farkas Pisti és zenekara, Lerom Vojasa, Kalyi Jag, Amaro Duho, Romano Drom, Phuripe, MazsiMó GipsyMó, Romano Glaso, Szilvási Gipsy Folk Band. A táncosok között van Balogh Katesz, Horváth Pákó, Táncos Zsuzsika, Balogh Zsolt és Balogh Rostás Jokó.



A koncertről további részletek a https://www.a38.hu/hu/program/romengo-hu-27981 linken érhetők el.