Tíz évet élt, de máig ható nyomott hagyott

Emlékestet rendez a Miskolci Új Zenei Műhely alapításának 50. évfordulója alkalmából a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár. Az esemény díszvendége a műhely alapítója, Selmeczi György zeneszerző, karmester és zongoraművész lesz – közölte a miskolci könyvtár PR-munkatársa az MTI-vel kedden.

Brézai Zoltán tájékoztatása szerint az intézmény létrejöttében a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár is szerepet vállalt zenei gyűjteményével. A rendezvényen a műhely munkája és eseményei mellett arra az együttműködésre és szellemi nyitottságra is visszatekintenek, amely lehetővé tette, hogy Miskolc „a kortárs zenei gondolkodás egyik fontos hazai helyszínévé váljon”.

A jubileum a közös gondolkodásra is alkalmat teremt arról, hogy miként őrizhetők meg és adhatók tovább a város arculatát formáló kulturális értékek. Az esten egy olyan programtervvel készülnek, amelyben az intézmény szellemi örökségének felidézése mellett a Miskolci Új Zenei Műhely alkotói előtt is tiszteleghet a közönség – írta.

Közelebb hozta a kortárs zenét és Miskolcot

A könyvtár munkatársa kiemelte, hogy a műhely 1976 és 1986 közötti szellemi és művészeti munkája máig nyomot hagyott Miskolc kulturális életében. Hozzátette: az intézmény nemcsak a város zenetörténetének fontos fejezete, hanem annak kulturális büszkesége, és annak bizonyítéka, hogy „a művészi bátorság, a nyitottság és az új utak keresése országos jelentőségű értékeket teremthet”.

Mint írta, Selmeczi György vezetésével a Miskolci Új Zenei Műhelyben a zeneszerzők, előadók és a közönség együtt fedezhette fel „a kortárs zene új dimenzióit”, az ősbemutatók és a magyarországi premierek miatt pedig Miskolc is kiemelt rangot kapott a magyar zenei életben.

Az emlékestet november 3-án, kedden, 16 óra 30 perctől rendezik meg a miskolci II. Rákóczi Ferenc Könyvtár első emeletén.