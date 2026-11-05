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Dévai Nagy Kamilla és tanítványainak jubileumi koncertje

Dévai Nagy Kamilla
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magyarzene

Dévai Nagy Kamilla 100 egykori és jelenlegi tanítványával együtt, közös koncerttel ünnepli a Krónikás Zenede fennállásának harmincadik évfordulóját.

30 ÉVES A KRÓNIKÁS ZENEDE

100 EGYKORI ÉS JELENLEGI DIÁKKAL

A jubileumi előadásra 2026. november 8-án, vasárnap 16 órakor várják a közönséget a budapesti Bosnyák téri Páduai Szent Antal-templomban. A belépés ingyenes.

Az 1996-ban indult Krónikás Zenedében az éneklés, a gitárjáték és az előadóművészet tanítása mellett a közösségépítés is hangsúlyt kap. Dévai Nagy Kamilla munkájában meghatározó szerepet kap a magyar költészet, a megzenésített versek és a népdalok világa, valamint kulturális örökségünk továbbadása. A dalok megszólaltatásához a szövegek megértése, személyes átélése és hiteles előadása is hozzátartozik.

A jubileumi koncerten a Zenede különböző nemzedékeinek tagjai lépnek együtt közönség elé. Az egykori és jelenlegi növendékek közös fellépése felidézi az elmúlt három évtizedet, és alkalmat teremt a találkozásra, a közös zenélésre.

Dévai Nagy Kamilla Liszt-, Bartók- és Kazinczy-díjas énekes-gitáros előadóművész, Magyarország Érdemes Művésze szeretettel hívja és várja az érdeklődőket az ünnepi koncertre.

Időpont: 2026. november 8., vasárnap 16:00
Helyszín: Budapesti Páduai Szent Antal-templom
Cím: 1149 Budapest, Bosnyák tér 7.

A belépés ingyenes.
A helyszínen lehetőség nyílik a Krónikás Zenede működésének támogatására.

A helyszínen Dévai Nagy Kamilla könyvei megvásárolhatók.

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