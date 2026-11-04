Az űrbe is eljutott a dob meg a basszus

Harmincéves az Anima Sound System Hungarian Astronaut című lemeze. A hazai elektronikus zenei színtér meghatározó csapata december 30-án az újbudai A38 hajón teljes egészében eljátssza az album anyagát – közölték a szervezők az MTI-vel. Az 1996-ban megjelent Hungarian Astronaut az Anima Sound System második albuma, az egyik legérettebb és leginkább nemzetközi hangzású lemeze. A felvételen az elektronikus zene keveredik triphopos, dubos, balkáni és folk motívumokkal.

Felhangzanak a 90-es évek elektronikus hangulatai

A lemezújrajátszó koncerten vendégként színpadra lép az album szólistája, Bognár Szilvia is, aki a lemezen mások mellett a Rakjuk a tüzet és a Csángó című dalt énekelte. A koncerthez vacsorajegy is elérhető. A Prieger Zsolt által vezetett Anima Sound System 1993-ban alakult Szombathelyen. A zenekar eddig tizenhárom lemezt készített. Állandóan változó stílusú produkcióik különlegességét elsősorban a játékosság, a zene színes szövete, a stílusok keveredése adja.

Az Anima modern elektronikus tánczenét játszik, de a reggae és a dub, a hiphop és a pop, a hagyományos dalok és a zenei kísérletek, az erdélyi magyar és a zsidó népzene is jellemzi a csapatot.