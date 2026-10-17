Új lehetőségek előtt a magyar könnyűzenei örökség

Ingyenesek lesznek a koncertek az idei Budapest Showcase Hubon (BuSH). Az immár tizenegyedik alkalommal megszervezett, a kelet-európai régió fiatal előadóit bemutató eseményt október 28-tól 30-ig rendezik meg az Akvárium Klubban, a rendezvény része lesz a Magyar Klipszemle is.

A népszerű klubfesztiválon nappal konferencia, panelbeszélgetések és workshopok lesznek, este pedig koncertek olyan előadókkal, akik a saját országukban már befutottak vagy nagyon aktuálisak, és készen állnak a nemzetközi áttörésre, de itthon még kevesebben ismerik őket – közölték a szervezők kedden az MTI-vel.

A showcase fesztivál idén is stíluskavalkádot hoz: lesz lengyel dark jazz, észt art-pop, cseh acid techno, szlovén zajrock, román shoegaze vagy litván avantgárd elektronika. A hazai színtér friss arcai is képviseltetik magukat: fellép az egyik legígéretesebb fiatal dzsesszénekesnő, Orbay Lilla; a pszichedelikus soulban utazó Fictional Heat; és a táncolható posztpunkot játszó Nanana is. Az éjszakai levezetést iamyank rave szettje adja.

A rendezvényre számos olyan nemzetközi szakember jön el, akik világsztárok karrierjét egyengetik. Itt lesz Dan Basman, a Radiohead-gitáros Jonny Greenwood menedzsere és ügynöke, vagy Beckie Sugden, aki dolgozott már együtt Playboi Carti-val, Anderson .Paak-kal és Gucci Manéval is.

Brit segítség a streamingadatok értelmezéséhez

A közlemény kiemelte, a BuSH praktikus tudást nyújt a résztvevőknek: külön panel foglalkozik azzal, hogyan tudnak ma befutni előadók és kitűnni az óriási internetes zajban, és miként lehet Európa keleti feléből nemzetközi karriert építeni. Annabella Coldrick, az Egyesült Királyság egyik legnagyobb menedzserszervezete (MMF UK) vezérigazgatója azt fogja megmutatni, hogyan olvashatnak ki akár kezdő zenekarok is sorsfordító stratégiákat a streaming-adatokból.

Különleges programnak ígérkezik a magyar nyelvű Orchard-panel. A disztribútoróriás nemrég vásárolta meg a Hungaroton katalógusát, ami új kapukat nyithat a magyar zenei örökség nemzetközi terjesztésében. A rendhagyó, zenehallgatós kerekasztal-beszélgetésen eddig soha nem hallott demófelvételek is megszólalnak a Hungaroton archívumából, miközben a magyar könnyűzene hírességei – köztük Korda György és Balázs Klári – személyesen sztoriznak a legnagyobb magyar lemezkiadóhoz fűződő élményeikről.

Idén a BuSH-sal partnerségben valósul meg a jubiláló, 10. Magyar Klipszemle is október 29-én – egymás mellett, az Akváriumban, de két külön eseményként.

Részletes program: https://budapestshowcasehub.com/