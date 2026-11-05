Megújult zenei kínálat lesz jövőre

Zara Larsson, Lana Del Rey és Beton.Hofi dala végzett az első három helyen azon a közönségszavazáson, amelynek eredményeként húsz új számmal bővül a margitszigeti Zenélő Szökőkút zenei kínálata 2027-ben – tájékoztatta a Főpolgármesteri Hivatal az MTI-t csütörtökön.

A Budapesti Közművek Főkert divíziója által üzemeltetett látványosság következő szezonjának dalaira az enbudapestem.hu oldalon szavazhattak a fővárosiak.

A szavazás győztese Zara Larsson Lush Life című dala lett 64 százalékos eredménnyel. A második helyen Lana Del Rey Young and Beautiful című száma végzett 61 százalékkal, míg a harmadik helyet Beton.Hofi Bagira című dala szerezte meg 59 százalékkal – írták a közleményben, hozzátéve, hogy a magyar előadók közül szintén kiemelkedően szerepelt a Carson Coma: a Purgatórium című dal hajszállal maradt le a dobogóról.

Lesz Azariah és új vízi koreográfia is

A húszas listára többek között Azahriah, Billie Eilish, Dua Lipa, Harry Styles, Miley Cyrus és a The Killers egy-egy dala is felkerült. Az ötven jelölt közül a húsz legtöbb voksot kapó számhoz a BKM partnere, a Ganz Hydro Kft. készít új vízi koreográfiát.

Mint hozzátették, a korábbi műsorelemek sem tűnnek el: a Budapest 150. születésnapjára összeállított zenei blokk továbbra is része marad a programnak, emellett a gyermekdalos és a komolyzenei szekció is új számokkal bővül.

A Zenélő Szökőkút a tervek szerint 2027 tavaszán megújult műszaki tartalommal, jobb hangzással, látványosabb vízi koreográfiával és új zenei repertoárral várja a látogatókat – áll a közleményben.

(Fotó: Beton.Hofi / Facebook)