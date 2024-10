Megint a láthatatlan gyilkos csapott le

Mentők, rendőrök és tűzoltók rohantak kedden kora délután Gyomaendrőd egyik lakócsónakjához, miután bejelentés érkezett egy lehetséges tragédiáról két horgásszal kapcsolatban – számolt be a magyar sajtó nagy része, így a Metropol és a Blikk is szerdán. Sajnos az előzetes félelmek igaznak bizonyultak, ugyanis kiderült, hogy mindkét férfi meghalt, köztük Győr egyik neves zenésze.



Bár a különböző hatóságok mindent megtettek az áldozatokért, életüket már nem lehetett megmenteni. Hamarosan kiderült, hogy halálukat tragikus baleset okozta: a férfiak ugyanis vélhetően egy gázrezsót indítottak be a lakócsónakban, aminek égéstermékétől, a szén-monoxidtől fulladhattak meg az előzetes vélemények szerint.

Érzelmes búcsút vett tőle a zenekara

Bors László, azaz Laca, aki az elhunytak közül a zenész volt, a helyi Hoppáré nevű zenekar dobosaként játszott.

Maga az együttes népszerű volt a győri zenei életben: heti rendszerességgel léptek fel bárokban, kulturális esteken és különböző programokon. Laca a zenekar egyik alapító tagja volt, a végzetes mérgezés előtt nem sokkal pedig még boldogan és önfeledten zenélt a színpadon a társaival, zenésztársai ezért érzelmes búcsút vettek tőle:



🖤🖤🖤

Ma egy baràtunk elköltözött Istenhez..

Nagyon fog hiànyozni

Vele kezdük a Hoppàrèt ès pàr napja mèg együtt jàtszottunk ..

Isten veled Laca..🖤🖤🖤



Mi, a Magyar Zene szerkesztőségének tagjai őszinte együttérzésünket fejezzük ki az elhunytak családtagjai iránt, és a sok erőt kívánunk a zenekarnak a folytatáshoz.

