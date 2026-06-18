Pár nap helyett pár hétig tart a zenebona

Július 3-án kezdődik a Bánki Nyár; az augusztus 29-ig tartó rendezvénysorozaton fellép a Tankcsapda, a Dumaszínházból Kőhalmi Zoltán és Musimbe Dennis, lesz többek között csillagfigyelés és utcabál is – tájékoztatta a polgármesteri hivatal szerdán az MTI-t. Július 3-án a Hungarikum-vándorkiállítással nyitják meg programok sorát: az önkormányzat rendezvénytermében július 10-ig látogatható tárlaton 56 hungarikum szerepel. Két mesejátékot mutatnak be: a Pinokkiót a Turay Ida Színház, a Sárkánymesét a Magyar Nemzeti Táncegyüttes viszi színpadra, ezek mellett négy estén szabadtéri mozi lesz a Bánki-tó partján.



Július 11-én a Girátor Kalandor Tánczenekar lép fel a víziszínpadon, 25-én a Folt Zenekar ad koncertet.



Másnap a Nemzetiségi és Folklór Találkozónak ad helyet Bánk. Nógrád Vármegye Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata, a Magyarországi Szlovákok Szövetsége, Bánk önkormányzata, valamint a Bánki Szlovák Nemzetiségi önkormányzat szervezésében zajlik a 60. Nógrádi Nemzetiségi Találkozó, a 30. Magyarországi Szlovákok Kulturális Találkozója, és a 30. Nógrádi Nemzetközi Folklór Fesztivál záró gálaműsora. A hónap utolsó napján a II. Fúvósfészek zenekari tábor zárókoncertjét rendezik meg a víziszínpadon.

Lesz Tankcsapda és musical is

Augusztus elsején a Dumaszínházból Kőhalmi Zoltán és Musimbe Dennis lép fel. Augusztus 8-án a Tankcsapda ad koncertet , egy héttel később a Mamma Mia! színházi koncert lesz hallható az Abba legnagyobb slágereivel.



Augusztus 20-án a 4 For Dance mutatkozik be, 20 órától pedig utcabál lesz a Pedrofon zenekarral. Másnap A Légy jó mindhalálig című musicalt tűzik műsorra Gazdag Tibor főszereplésével. Két este, 17-én és 23-án csillagászati bemutató lesz Bánkon. A Bánki Nyár záróprogramja a Tekerj Bánkon! elnevezésű rendezvény lesz augusztus 29-én .