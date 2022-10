Új Mohikán dal és videó, megújuló koncertműsor!

– Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy a nyarat koncertezéssel tölthettük. Panaszkodhatnánk, hogy milyen nehéz helyzetben voltunk mi és mindenki más, a járványhelyzetnek nevezett jelenség közepette, de azt hiszem, a panaszokkal már tele van a padlás. Amúgy sem vagyunk az a panaszkodós fajta. Csak tesszük, amit tenni tudunk. Tudod. Ha kell, maszkot húzunk, ha kell másképpen számlázunk. Ez van. Még… – mondja sejtelmesen mosolyogva a frontember.

Az új dal, a Valóra vált – ami azonnal klipet is kapott – ha úgy vesszük, kakukktojás. Az eddigi három lemezen jórészt az én dallamaim és teljes mértékben az én szövegeim határozták meg, vagy inkább fektették le a Mohikán zenei irányát. Most történt meg először az, hogy Földes Máté zenésztársunk nem csak dallamot hozott, hanem egy kész dalt, vagyis a szöveget is ő írta. Mellettem ő a legaktívabb a dalszerzés terén, bár Sivák Zsolti gitárosunk is mindegyik lemezre hozott saját dallamot. Mátéval néha nemes egyszerűséggel Johnnak és Paulnak szólítjuk egymást, bár még nem tisztáztuk, hogy valójában melyikünk melyik. Nem egyszerű kérdés, mert egyikünknek sincs japán felesége- nevet.

A klip képi megjelenítését újra az Epic Film gárdájára bíztuk, míg a hang körüli munkálatokban Somogyi Zsigmond volt segítségünkre. Az énekfelvételt és az egész dal végleges keverését, a Hang Art stúdió aranyfülű hangmérnöke, lelke és tulajdonosa, Károly Tomi csinálta. Jelen pillanatban azt hiszem, így fogunk dolgozni egy darabig. Ha megszületik egy dal, az a nyilvánosságra kerül kiadónkon, a GrundRecordson keresztül. Nem látjuk értelmét egy egész lemeznyi anyagnak. Az energiákat is inkább a szervezési munkák és nem az alkotás vitte el, hiszen tényleg a legaljáról kellett feltápászkodni.

Aki valamennyire ismer minket, az tudja, hogy Bódi László „Cipővel” való találkozásom, kapcsolatom alapozta meg a később megszülető Mohikán együttes létezését. Ő volt az, aki az első dalaimat hallotta és biztatott. Ebből merítettem a bátorságot, amikor a halálát követően elkezdtem keresni zenésztársaimat, akikkel azóta egy valódi sorsközösséget alkotunk. Az idei évben az élet úgy hozta, hogy a szervezők egyre inkább kérték tőlünk, hogy játsszunk Republic dalokat is a műsorunkban és ez a kérés a közönség óriási tetszésével párosult. Persze, olyanok is vannak, akiknek nem tetszik az ötlet, de ez már egy teljesen más kérdés… Nagyon érdekes, izgalmas érzés másfél órára átlényegülni Cipővé, ugyanakkor nagyon nehéz és felelősségteljes feladat is. Egy olyan jelenséghez, amilyen ő volt, csakis alázattal szabad viszonyulni, szakmai és emberi téren egyaránt. Erre teszünk még inkább kísérletet a 2023-as évben, amikor Cipő halálának tizedik esztendejében egy nagyon jól összegyúrt Republic műsorral állunk majd a színpadra, amiből ugyanakkor a Mohikán dalok sem fognak hiányozni. Tovább fejlesztjük az idei év tapasztalatait, aminek kapcsán csak pozitív visszajelzéseket kaptunk, a szervezőktől ugyanúgy, mint a közönségtől vagy a szakmától. Aki elhív minket és aki ellátogat egy Mohikán koncertre, az garantáltan nem csalódik majd. Addig is tesszük a dolgunkat. Most például ezzel az új dallal.

A Mohikán zenekar:

Sivák Zsolt – gitár

Földes Máté – gitár, billentyűs hangszerek

Paróczai Attila „Tacskó” – basszusgitár

Nagy Tibor – ének

Csintalan György és Nagy László (Kormorán, Érzés, Örökség) – dobok

Valóra vált: youtube.com/watch?v=8GfLTkGj1Mc