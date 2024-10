Szuperzöld videóval jelentkezett a Fish!

Amíg nem esnek szét az utak, és építik át a klubokat kaszinóvá, addig úton lesznek!

Huszonötödik évét folyamatos koncertezéssel ünnepli a Fish!, de a bulik közé befért egy új videó is, tudatta velünk a zenekar.

„A Régen minden jobb volt lemez utolsó dala is megkapta a maga klipjét, ezzel le is zárjuk az első huszonöt évünket és ráfordulunk a tavasszal megjelenő új albumra. A videó részünkről ismét rendhagyó és persze háztáji produkció: miután ezredszerre is megnéztük nagy kedvencünket, Az ötödik elem című filmet, Matyó haverunk megetette a laptopot a környezetvédelemről, illetve környezettámadásról szóló dalszöveggel és pár vezényszóval, az AI meg ezt böfögte fel elsőre. Reméljük, a klubokat nem építik át kaszinóvá és nem esik szét az összes autópálya, úgyhogy év végéig még találkozhatunk pár helyen”

– fogalmazta meg a zenekar a várakozásait.



Amit a 25 évről érdemes tudni, azt itt olvasható: a zenekar 1999-ben alakult meg, és hamar ismertté vált a magyar könnyűzenei életben. Első EP-jüket, aminek Check out the sound volt a címe, 2001-ben adták ki, azonban az első LP, a First of many egészen 2006-ig váratott magára.

Két év után jön az újabb album!

A First of many kiadása óta az alapítók közül mára csak az együttes frontembere, Kovács Krisztián (becenevén Senior Hal) tagja a zenekarnak.

2009-ig – a Tessék EP-n kívül – angol nyelvű dalokat adtak ki, az akkor megjelent Csinálj egy lemezt című albumtól kezdve azonban magyar nyelven zenélnek. A 2010-es Mindenki király című EP-t ingyenesen letölthetővé tették, és az azóta megjelent kiadványaikat – többek között a 2011-es Sav című albumot – is csak szerzői kiadásban adták ki. Mára ingyenesen letölthetővé tették régebbi lemezeiket is, amik az együttes weboldalán érhetőek el.

2011-ben érte ele a legnagyobb sikerét a zenekar, amikor a zenekart jelölték a 2011-es MTV EMA legjobb magyar előadó kategóriájában.



Új album tavasszal várható, így még egy darabig biztosan csak koncerteken lehet őket hallgatni!