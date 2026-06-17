Átrendeződés vagy vége az aranykornak?

A közelmúltban két jelentős múlttal büszkélkedő fesztivál jelentette be, hogy nem tartják meg az idei rendezvényüket, míg a kormányváltás miatt a korábbi évek után csendes lesz Esztergom, de rajtuk kívül már más fesztivál is jelezte, hogy csak csökkentett programkínálattal tudnak kinyitni.



Ugyan az elmúlt években volt egy-egy nagyobb fesztivál, amelyek végleg lehúzták a rólót, azonban az eddigi viharfelhők most látványos villamlást okozta, ami megmutathatja, hogy valami történik a magyarországi fesztiválok körül, ami pedig alaposan befolyásolhatja a zenei élet mellett a szabadidő pénzköltést is, és így az évtizedek óta megszokott felhőtlen fesztiválélményt is.

Kolorádó és JazzFest: se helyszín, se pénz

Az elmúlt évtizedben az alternatív zenei (és színházi) egyik jelentős eseménye volt a Kolorádó Fesztivál, ami 2016 óta üde színfoltot jelentett a főváros környéki rendezvények sorában, hiszen mindig is a befogadásra és a kulturális sokszínűségre tették a hangsúlyt amellett, hogy természetközelisége miatt mindig is vonzotta a nyáresti csillagos égbolt rajongóit.



Azonban azóta, hogy a tavalyi rendezvény után új helyszínt kellett keresniük lakossági és egyéb panaszokra hivatkozva, nem tudtak a szervezők jó hírekkel szolgálni: hiába találtak hosszú keresés után az eredeti helyszíntől bő órányi autóútra új helyszínt, sajnos pénzügyi és szervezési nehézségek okán a 2027-re való halasztás mellett döntöttek a szervezők, akik szerint az idei jegyek jövőre is évényesek lesznek, illetve egy Sziget-napijeggyel kárpótolják azokat, akik kitartanak a fesztivál mellett. Kérdés, hogy az egyre dráguló energiaárak mellett ez mennyire lesz jövőre kivitelezhető…



Hasonló utat járt be az idén ötéves Budapest Jazzfest, aminek idei megrendezésére a végső csapást úgy tűnik, itt is a helyszín elvesztése okozta. Ugyanis a szervezők közlemény szerint nem tudták kibérelni az Erkel Színházat az új tulajdonosoktól a tervezett időpontra, és az alternatívaként felajánlott Várospark jazzfestesítésre már nem volt elég az előzetes jegyeladásokból befolyó összeg.



Hiába exportálták a magyar jazzzenét külföldre, illetve hoztak ide 271 koncertet tőbb mint ezer fellépővel, sajnos ez nem számított a jelen helyzetben, így megszakad a hagyomány, nem lesz jazz-től hangos a nyári Budapest. Hogy jövőre megpróbálják-e, nem tudni, talán az Erkellel (vagy másik kőintézménnyel) sikerül majd tető alá hozni egy új megállapodást. Ha nem, akkor ebben a formában ez a fesztivál is megszűnik.

Új idők, új szelek, Esztergom idén csendes lesz

Teljesen más helyezet állt elő az MCC Feszttel kapcsolatban, itt ugyanis ki kell mondani, a kormányváltás áldozata lett a rendezvény. És ebben nincs semmiféle túlzás, hiszen a rendezvény az előző kormányzat egyik ideológiai bázisának számító Matthias Corvinus Collegium (MCC) zenés (is) projektje volt. Így amint maga az MCC megroggyant a várható politikai változások miatt, nyilvánvalóvá vált, hogy a zeébe oltott közéletiségnek jelen formájában vége lesz Esztergomban.



Pedig a környék fiataljai régen hallottak annyi színvonalas produkciót, ugyanis a zenei felhozatal hozta a minőségi magyar pop- és rockzenét, így most aki a Pilis északi részén színvonalas magyar zenére vágyna, annak most máshol kell keresnie azt.

VéNégy: színházi áldozatok a zenéért

Például a Duna túlpartján, Nagymaroson, ahol szerencsére megmaradt a VéNégy Feszt, igaz, sajnálatosan komoly áldozatok árán: ugyanis a zenei program megmaradásáért cserébe teljesen lemondtak a színházi programokról, amelyek tavaly is a fesztivál egyik vonzerejét szolgáltatták. Remélhetőleg jövőre újra ott lesznek a csepűrágók is újra, de addig is mindenkit várnak szeretettel.



Hogy ezeken felül marad-e még el fesztivál idén nyáron, egyelőre nem tudni, az azonban biztos, hogy az egykor gazdag nyári programkínálat idén súlyos csapást szenvedett, leginkább az anyagiak miatt, ez pedig előrevetíti, hogy a jövő nyár sem fog csak a felhőtlen fesztiválélményekről szólni.