Sok lesz a zene is

Több száz programmal várja közönségét keddtől az Ördögkatlan fesztivál, amelyet immár 19. alkalommal rendeznek meg Dél-Baranya kistelepülésein augusztus 4. és 8. között – tájékoztatták a szervezők pénteken az MTI-t.

A haza alternatív zenei szcéna teszi ki főleg a koncertek programját, de lesz más is: például a Roma Udvar egész nap zenével és közösségi programokkal telik meg, a Dalköltő Udvarban olyan előadókkal lehet találkozni, mint Másik János, Kollár-Klemencz László, Balla Gergő vagy Pajor Tamás.



Esténként a nagyharsányi Narancsligetben egymást váltják a koncertek, így a nyitónapon a Platon Karataev és a Kiscsillag lép színpadra, majd a hét során érkezik a Péterfy Bori & Love Band, az Esti Kornél, a Csík Zenekar, a Bohemian Betyars, a Besh o droM, az Analog Balaton, a Budapest Bár és a 30Y is.

Lesz a legkisebbeknek is minden

A Hangtemplomban Pátkai Rozina, Fassang László, Bujtor Balázs, Rohmann Ditta, valamint Dinyés Dániel koncertjei és különleges zenei projektjei mellett jazzkoncerteken is részt vehetnek a látogatók Dresch Mihály, Borbély Mihály és a Modern Art Orchestra közreműködésével.



Emellett irodalmi és egyéb művészeti előadások, színházi és egyéb események fogják egymást váltogatni, a fesztivál díszvendége pedig Grecsó Krisztián lesz.