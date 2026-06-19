Főszerepben a blues és a jazz

Dzsessz- és blueskoncertek, fényshow, tárlatvezetések és sok gyermekprogram várja a közönséget a Múzeumok éjszakája Tolna vármegyei helyszínein június 20-án, szombaton.



Az esemény honlapja és a szervezők tájékoztatása szerint Szekszárdon, a Wosinsky Mór Múzeum négy helyszínen rendez programokat. A múzeum főépületében a Zsolnay-lányok – Teréz és Júlia – népművészeti hagyatékából rendezett kiállítást és a múzeumtörténeti bemutatót lehet megnézni tárlatvezetéssel, a gyerekek történelmi viseleteket próbálhatnak fel a múzeum gyűjteményéből, kipróbálhatják a korongfestést és egy cserkész társasjátékot, koncertet ad a Medinai Tamburazenekar, a Bogár István Hagyományúőrző Egyesület pedig sárközi táncházat tart.



A Babits Mihály Emlékházban Lovas Csilla irodalomtörténész tárlatvezetése előtt Ocsovay Damján és Gál Gábor zongora-bőgő dzsesszkettősét hallhatják az érdeklődők, és szintén tárlatvezetéssel lehet megismerni a Mészöly Miklós Emlékházat. A Vármegyeházán történeti előadások mellett a Magyarországi Német Színház Irány Panama! című mesedarabját viszi színre.

Paks lesz az egyik központi helyszín

A Paksi Városi Múzeumban többek között az intézménynek adományozott régészeti, népművészeti leletekből nyílik kiállítás. A tárlatot gasztronómiai előadások övezik, amelyek a Duna-menti gyógynövények konyhai felhasználásáról és az ókori római, Limes menti étkezési és borfogyasztási szokásokról szólnak, a programot a paksi Charlie Firpo Blues Band koncertje zárja.



Az Atomenergetikai Múzeum 5. Múzeumi Piknikjének programjában mások mellett tárlatvezetés, kvízek, magyar feltalálókat megjelenítő fényshow, játszóház, VR-szimulátorral való repülés, négyszemélyes reakciójáték szerepel, az Astrum Színház előadása Öveges József (1895-1979) professzor munkásságát kelti életre fizikakísérletekkel kiegészítve.



A dunaföldvári várban tűzzománckiállítás nyílik, lesz bátorságpróba, papírszínházi bemutató, vártörténeti kiállítás tárlatvezetéssel, népi játszóház és a Jazzformers ad koncertet.

Címlapfotón a Charlie Firpo Blues Band egy koncerten