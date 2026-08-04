De nem lesz jazz nélkül ez a feszt sem

Nemzetközi hírű művészek különleges koncertjeit, valamint előadásokat, közösségi programokat kínál a Kaposfest, amelyet augusztus 9. és 14. között tartanak Kaposváron – tájékoztatták a szervezők csütörtökön az MTI-t. Azt írták: Európa kiemelkedő, immár tizenhetedik alkalommal megrendezendő kamarazenei fesztiváljára visszatér a világ legjelentősebb koncerttermeiben is ünnepelt német hegedűművész, Kirill Troussov, a Kaposfest közönsége ugyanakkor először hallhatja játszani a francia-holland hegedűművészt, Cosima Soulez Lariviere-t, aki fiatal kora ellenére rendszeres vendége a kontinens vezető klasszikus zenei fesztiváljainak.



Kaposvárra várják a klarinétművészet egyik legkeresettebb előadóját, a spanyol Pablo Barragánt, a generációja egyik legizgalmasabb előadójának tartott német Elisabeth Brauß zongoraművészt, a kortárs csellójáték meghatározó képviselői közé tartozó lengyel Tomasz Daroch-ot, és Peter Wittenberg zongoraművészt, a Salzburgi Mozarteum professzorát – tették hozzá.



Ugyancsak a fesztivál fellépői között lesz a bécsi zeneakadémia különleges tehetségek osztályában tanuló, Németországban született egyiptomi-magyar hegedűművész, Abouzahra Amira és testvére, Abouzahra Mariam, a Viotti Nemzetközi Hegedűverseny győztese, továbbá Várdai István csellóművész, a fesztivál művészeti vezetője, Szűcs Máté, a Berlini Filharmonikusok korábbi szólóbrácsása, Szabó Ildikó csellóművész és Palojtay János zongoraművész is.

A koncertprogram különleges színfoltja lesz a több mint hatvanéves múltra visszatekintő és ezúttal gyermekprogrammal is készülő Liszt Ferenc Kamarazenekar – jegyezték meg.

Virtuóz cigányzene is lesz

Hozzátették, a fesztivál kínálatát gazdagítja a Motus Kvartett, a Budapest Jazz Orchestra, amely Gershwin zenéjét idéző látványos koncertet ad, továbbá Sárközy Lajos és zenekara, amely virtuóz cigányzenével, világzenével és spontán közös muzsikálással minden évben különleges hangulatot teremt. A közönséget számos kísérőprogram is várja: Bősze Ádám rendhagyó zenetörténeti előadásában Bartók Béla életének és művészetének kevésbé ismert történeteibe avatja be a hallgatóságot, sor kerül egy Bartók-mű ősbemutatójára, Körmendy Zsolt pedig kétrészes előadást tart a zene kettős természetéről. Ezen kívül lesznek filmvetítések, nyilvános workshopok, mesterkurzusok és interaktív beszélgetések is.



Az elmúlt több mint másfél évtizedben a Kaposfest a nemzetközi kamarazenei élet egyik kiemelkedő találkozóhelyévé vált, ahol világhírű szólisták, meghatározó kamarazenészek és a fiatal generáció legizgalmasabb tehetségei együtt muzsikálnak, gyakran kizárólag a kaposvári közönség számára létrejövő produkciókban

– idézték a szervezők Hornyák Balázs fesztiváligazgatót.



Várdai István számára a Kaposfest legnagyobb értéke az, hogy itt a kamarazene valódi közösségi élménnyé válik. „A művészek nem csupán egymás mellett lépnek színpadra, hanem együtt gondolkodnak, alkotnak, és ezekből a találkozásokból minden évben egyszeri, megismételhetetlen zenei pillanatok születnek” – hangsúlyozta a fesztivál művészeti vezetője a közlemény szerint.



A hatnapos rendezvény központi helyszíne a Szivárvány Kultúrpalota, de Kaposvár több pontján is lesznek programok. A teljes kínálat a www.kaposfest.com honlapon érhető el.