Tizenöt év Veletek. 15 éves a Kobuci Kert

A főváros egyik legkedveltebb szabadtéri koncerthelyszíne a világzene-jazz, az underground és a népzene fontos alakjait: Lukács Miklóst, Frenket és a Kalász Bandát kérte fel, hogy képviseljék a hely másfél évtizede érlelődő műsorkínálatának alaptörekvéseit. Hajdu Szabolcs Balázs Béla-díjas filmrendező közreműködésével különleges nézőpontból, művészfilmes eszközökkel, szokatlan helyszínen rögzítették a Kobuci műhely három koncertjét.

A jubileumi évad a folytonosságról, a folytonosság megtartó és értékteremtő erejéről szól majd. – ígéri a Kobuci Kert csapata, akik az elmúlt tizenöt évben a kortárs könnyűzene legintimebb hangulatú koncerthelyszínét építették fel Óbudán. Hitvallásuk szerint a peremműfajok szeretete, a vendéglátás etikája és a minőségre nyitott közönség az a három alapvető pillér, ami meghatározza a hely szellemét.

„Nem szeretnénk nosztalgiázni, mert az élő zene mindig a pillanatban, a mostban történik, de a film képes megörökíteni az időt” – indokolja Kaszap Atilla programigazgató, hogy miért kérték fel Hajdu Szabolcsot és barátait a különleges együttműködésre a jubileumi évad alkalmából. A népzene, a jazz és az underground számukra fontos és megkerülhetetlen alakjai: Lukács Miklós, Frenk és a Kalász Banda hosszabb előkészítő munkák és beszélgetések nyomán találkoztak a művészfilmes világ progresszív képviselőivel. Hajdu Szabolcs rendezése és Bántó Csaba operatőri munkája különleges formát adott a találkozásoknak, amelyekből szokatlan műfajú, filmnyelvileg is izgalmas koncertfilmek születtek.

A filmes nyitány után áprilistól a Zichy-kastély udvarában idén is a kortárs könnyűzene legrangosabb hazai és olykor nemzetközi muzsikusai váltják egymást. Április 13-án az ethno-hiphop legfontosabb hazai formációja, a Zuboly lép színpadra. Másnap a Parno Graszt az autentikus cigányzene nyelvén és erejével meséli tovább saját család- és világtörténetét a szokásos hangulatban. Szombat este a Péterfy Bori & Love Band mutatja meg, hogy a Kertben az underground nagy fellépői is intimebb, közvetlenebb hangulatban találkozhatnak a közönséggel. A tavasz további fellépői, a teljesség igénye nélkül: Blahalousiana, Honeybeast, Bohemian Betyars, Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák, Konyha és Söndörgő, Kerekes Band, Anna and the Barbies, Hot Jazz Band, Budapest Bár, Ripoff Raskolnikov és a Braindogs. 2023-ban egy új műfaj, a rap is teret kap a Kobuci műsorkínálatában a fiatalabb generációk felé való fordulás jegyében. És végül, de nem utolsó sorban, idén merch-termékekkel is várja a látogatóit a Kobuci Kert.

A filmek hamarosan online megtekinthetők:

kobuci.hu/muhely

További információ, programok:

https://kobuci.hu

Fotó: Péterfy Bori a Kobuciban (Schmaus Dóra)