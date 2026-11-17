Jól kiegészítheti a korábbi fesztiválokat

A késő romantika és a 20. század eleji bécsi modernizmus zenéjét mutatja be a Concerto Budapest november 28-án és 29-én a Zeneakadémián megrendezendő új fesztiválja – közölte az együttes pénteken az MTI-vel.

A „Volt egyszer egy 20. század…” című, négyrészes koncertsorozat műsorán Schönberg, Berg, Webern, Mahler és Korngold alkotásai szerepelnek. A hangversenyeket Keller András vezényli, a közreműködők között Alina Ibragimova, Michael Barenboim, Baráti Kristóf és Berecz Mihály is fellép – írták a közleményben.

A tájékoztatás szerint a Concerto Budapest új fesztiválja a zenekar tematikus rendezvényei, a Magyar Kincsek Ünnepe, a Mozart-nap és A Hallgatás Napja mellé csatlakozik. A program a századforduló bécsi zenei életének meghatározó irányzatait mutatja be.

A fesztivál november 28-án 15 órakor a Zeneakadémia Solti Termében kezdődik. A nyitókoncerten Korngold 1930-ban komponált, balkezes zongorára és vonósokra írt szvitje, Schönberg 1. kamaraszimfóniájának Webern által készített átirata, valamint Berg Wozzeck című operájának kamaraváltozatából részletek hangzanak el. A koncerten többek között Abouzahra Amira, Abouzahra Mariam, Környei Zsófia, Fenyő László, Kokas Dóra, Kaczander Orsolya, Klenyán Csaba, Dani Imre és Kiss Péter működik közre a Chaos Quartet mellett.

November 28-án 19.30-kor a Zeneakadémia Nagytermében Keller András vezényletével Webern Bach-átirata, az Öt darab zenekarra című mű, Berg hegedűversenye és Mahler 4. szimfóniája szerepel a műsoron. Berg 1935-ben komponált hegedűversenyének szólistája Alina Ibragimova lesz, Mahler szimfóniájának utolsó tételében pedig Pasztircsák Polina Liszt-díjas szoprán működik közre.

Egész nap a klasszikus zene jegyében

A november 29-én 11 órakor kezdődő hangverseny a korszak kamarazenei alkotásaira összpontosít. Elhangzik Webern Langsamer Satz című műve, Berg kamarakoncertjének Adagiója, Mahler a-moll zongoranégyesének fennmaradt tétele, valamint Schönberg Verklärte Nacht (Átszellemült éjszaka) című vonósszextettje. A koncert közreműködői Alina Ibragimova, Kokas Dóra, Klenyán Csaba és Berecz Mihály, valamint a Keller Quartet tagjai.

A fesztivál záróhangversenyét november 29-én 19.30-kor rendezik meg a Zeneakadémia Nagytermében. A program Webern Passacagliájával kezdődik, majd Korngold D-dúr hegedűversenye és Schönberg hegedűversenye hangzik el. Korngold művét Baráti Kristóf Kossuth- és Liszt-díjas hegedűművész, Schönberg kompozícióját Michael Barenboim adja elő.

A Concerto Budapest tájékoztatása szerint a fesztivál koncertjeire két különböző előadásra történő egyidejű jegyvásárlás esetén 10, három koncert esetén 15, mind a négy hangversenyre szóló jegyek megvásárlásakor pedig 20 százalék kedvezményt biztosítanak.

(MTI)