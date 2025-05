Mégpedig az európait – ami Londonban fog zárulni

A magyar fővárosban kezdi idei európai turnéját a Three Days Grace. A világhírű kanadai rockcsapat november 14-én ad koncertet a Papp László Budapest Sportarénában.



A 21 állomásos koncertkörút Budapest után például Hamburgot, Berlint, Párizst és Brüsszelt is érinti, majd december 13-án zárul Londonban – közölte a szervező Live Nation hétfőn az MTI-vel.



Az 1992-ben alakult Three Days Grace repertoárjában az ütős hard rock himnuszok és az elgondolkodtató balladák egyaránt megtalálhatóak. A kvartett – Adam Gontier (ének), Matt Walst (ének), Barry Stock (gitár), Brad Walst (basszusgitár, vokál), Neil Sanderson (dob, billentyűs hangszerek, vokál) – több milliárd lejátszást és több millió eladott albumot tudhat maga mögött, besöpörtek számos szakmai elismerést, koncertjeikkel több kontinensen is megtöltötték az arénákat.

Három év után térnek vissza hozzánk

Eddig hét lemezt készítettek, a Three Days Grace 2003-ban, a One-X 2006-ban, a Life Starts Now 2009-ben, a Transit of Venus 2012-ben, a Human 2015-ben, az Ousider 2018-ban, az Explosions pedig 2022-ben jelent meg. A csapatot a világ egyik legtöbbet streamelt rockzenekaraként tartják nyilván, miután több mint 14,5 millió hallgatót vonzanak havonta a Spotify-on. Szerepeltek a Travis Scott által felügyelt kosárlabda videójáték, az NBA2K19 zenéjében, Jeris Johnson feldolgozta Never Too Late című dalukat, Lil Peep és Lil Tracy pedig a The Real You egyik részletét használta fel.



A Three Days Grace több mint három évtizedes fennállása alatt eddig kétszer játszott Magyarországon; 2019-ben után 2022-ben is a Budapest Parkban, utóbbi alkalommal az Explosions turnéjával, és az I Am the Weapon című dalukhoz klipet is forgattak itt. A zenekar november 14-i koncertjén a nagy slágerek, köztük a Home, a Just Like You, a Pain, az Animal I Have Become, a World So Cold, a Painkiller vagy a Mayday mellett új dalokat is eljátszik.