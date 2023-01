Szép, kerek évforduló! 60 éves a Beatles első nagylemeze.

“Uraim, Önök most rögzítették az első number 1-jukat” – szólt az üzenet a sikeres felvétel után a legendás londoni Abbey Road stúdió kontroll szobájából. A Beatles éppen első nagylemezének címadó dalát, a Please Please Me-t rögzítette és ez a szám néhány másik legendás slágerrel együtt 60 év után is ugyanolyan frissen hat a nagylemezről, mint megjelenésének időpontjában, 1963-ban.

A The Bits, Magyarország autentikus 4 tagú Beatles emlékzenekara egy különleges estén a budapesti Muzikum klubban tartja a legendás, 2023-ban 60 éves első Beatles nagylemez évfordulóját, ahol a lemez összes dala fel fog csendülni további dalritkaságok társaságában egy kerek, az újévhez méltó élő Beatles-buli keretében.

“Nagyon várjuk az alkalmat, hogy eljátszhassuk a Please Please Me nagylemez dalait. Sokat készültünk rá és saját ötleteket is beletettünk a dalok és a koncert megvalósításába, valóban egy különleges estét és élményt szeretnénk szerezni különleges Beatles számokkal a magyar Beatles rajongóknak és az érdeklődőknek. Nagyon örülünk, hogy az érdeklődés már most nagyon nagy és várhatóan teltházas koncertre számíthatunk.” – Derecskei Zsolt, zenekarvezető – The Bits

Az ünnepi koncert január 7-én, szombaton este 20 órakor kezdődik a Magyar Nemzeti Múzeum melletti Muzikum klubban, amit egy nyereményjáték is megelőz. A játékon a nemrég újra kiadott Beatles Revolver című nagylemezének különleges, úgynevezett “Deluxe” 2 CD-s kiadását lehet megnyerni, amit a szerencsés nyertes a koncert szünetében kaphat a kezébe a The Bits Beatles emlékzenekar tagjaitól.

Facebook esemény: facebook.com/events/820468432522154