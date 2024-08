Tisztelgés a hard rock nagyjai előtt

A budapesti garázs rock/hard rock zenekar, a The Trousers (Kőváry Zoltán – ének, gitár, Locke Péter – gitár, Lázár András -basszus, vokál, Gulyás Antal Samu- dob) legutóbbi albuma, az “Animal gun” 2022-ben jelent meg, amit tavaly egy nemzetközi kiadó is piacra dobott. Most a The Trousers elkészített egy feldolgozás EP-t, amelyet a 2024.08.06-tól lehet meghallgatni a különféle streaming-szolgáltatók felületein.



Az anyag a “Garage Nights Revisited” címet kapta, ami főhajtás a Metallica híres 1987-es feldolgozás EP-je előtt. A lemezen nagyrészt olyan dalok szereplnek, amelyeket az együttes az utóbbi években koncerten játszott, és mivel ezek a szerzemények nagyon hozzájuk nőttek az idők során, fontosnak érezték, hogye felvétel fomájában is megmaradjanak az utókor számára ezek az interpretációk.

Saját album is lesz, ősszel kezdik a munkát a srácok

A felvételek a budapesti Artist Factoryben készültek a banda korábbi dobosának és állandó stúdiósának, Cs. Szabó Zoltánnak a vezetésével, Csányi Rita (vokál – The Anahit) vendégszereplésével. A lemezborító a zenekar dobosának, Gulyás Antal Samunak a munkája. Reméljük, a banda következő, immáron hetedik nagylemezének borítója is az ő keze munkáját dicséri – ennek munkálatai egyébként ősszel kezdődnek meg.



Az EP-n elhangzó számok:

1. Pretty vacant (Sex Pistols)

2. High voltage (AC/DC)

3. Judy is a punk (Ramones)

4. You gotta move (The Rolling Stones)

5. 20 th century boy (T. Rex)



Aki tehát lemaradt volna az együttes augusztus 8-i budapesti koncertjéről, az itt meghallgathatja a feldolgozásokat!