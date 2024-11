Tavaly nyáron debütált a hattagú Selah Vie első, „Ilyen az Élet” című nagylemeze. A funk, roots rock jegyekkel építkező formáció munkásságát az életszeretet és az

életrevalóság fűszerezi. Idén januárban jelent meg „Csak Ne Forogjon” három dalos EP-jük, amelyen Petőfi verseket zenésítettek meg, jelenleg pedig a második

nagylemezükön dolgoznak a srácok. Erről az anyagról érkezik most egy előfutár klip formájában. A „Vándorlunk” a korong egyik legkönnyebben hallgatható,

legdallamosabb alkotása.

„A dalt a cowboy filmekből ismert western világ ihlette, abból is inkább a 60-as évek rock’n’roll és surf rock irányzata. Harmath Benjamin az egyik próbánk szünetében szórakozásból játszogatott, ekkor jött neki a gitártéma, majd miután közösen összetette a zenekar a dalt, Kassai Levente írt rá egy szöveget. A szerzemény egy olyan bandita társaságot ír le, akik folyamatosan vándorolnak, és minden estére keresnek maguknak megszállási lehetőséget. Azonban bármilyen jó szándékkal térnek be akárhova, mindig tova kell indulniuk, mert állandóan valami galiba történik a környezetükben, kigyullad a pajta, gengszterekbe futnak bele és még sorolhatnánk”

– kezdte Petrőcz Jona.

„A végén pedig kiderül, hogy nem véletlen ez a sok szerencsétlenség körülöttük, hisz minden alkalommal ők maguk az okozói a kialakult káosznak, csak nem veszik észre. Az irónikus spagetti western történetben pedig minden alkalommal az a zárszó, hogy „…bármi is érjen, mindig tova visz az út…”. Alapvetően úgy gondoljuk, hogy a zenénk a műfaja miatt bármelyik korosztályt megfoghatja, nemcsak a mi 18-30-as korosztályunkat, ugyanis a dallamnak és a szövegnek ártalmatlansága miatt egy gyerek is nyugodtan énekelheti, illetve az autentikus rock’n’roll felállás miatt szüleink és nagyszüleink generációja számára se tartom idegennek”

– tette hozzá még, majd kitért a „Vándorlunk” klipjére is.

A videó a Jack Iron ranch-en készült, a rendező Petrőcz Raffael Mikes volt, operatőrként pedig Kiszler Dániel tette hozzá a szükséges pluszt. A kisfilm alapkoncepciója egy marhatolvaj balul elsült próbálkozása egy ranch-en. Amikor a marhákat őrző cowboyok rajtakapják az illetőt, nincs más lehetősége, csak a menekülés…

„Régóta álmunk volt, hogy 16mm-es filmre vegyünk fel egy klipet. Vonz minket az analóg felvételek világa, illetve amilyen filmek-zenék leginkább inspirálnak minket, azok ilyen filmrelettek felvéve. Mivel idén NKA Hangfoglaló támogatásban részesültünk, így finanszírozni tudtunk egy nagyobb volumenű klipet, ugyanis már maga a 16mm-es felvétel sem kis költség. Minden adott volt, amire csak vágytak a kiegészítőket illetően: betört lovak, platós régi, tipik amcsi Chevrolet, western-be illő puskák, cowboykalapok, veszkó csizmák, faház és még sorolhatnám. A Komondors Vintage által biztosított ruhakészlet is hozzánk tett”

– árulta el Jona.

A produkciót nem mellesleg Lombos Marci mentorálja, aki az alábbiakat gondolja erről a formációról:

„A véletlen műve, hogy a Selah Vie első koncertjén ott voltam. Az Öröm a Zene tehetségkutató keretein belül zsűriztem, ekkor láttam meg őket. Hihetetlen jó rezgése volt a zenekarnak, látszott rajtuk, hogy tényleg csapatként működnek. Hatalmas formák voltak, azok a típusok, akikről egyből levágós, hogy művészek. Gondoltam is magamban, hogy ’de jó lenne ennek a bandának a tagjának lenni’. Olyan szépen fejlődtek produkciós szempontból, ahogy a nagy könyvben meg van írva. Mára bármelyik fesztiválon megállnák a helyüket, és biztos vagyok abban, hogy a közönség is ugyanezt érzi őket látva, hallva, és használva a harmadik szemüket. Mert nemcsak jól szólnak, jól mutatnak, de van egy megfoghatatlan, az élet szeretetét hirdető vibe-juk is. Ezért szeretek velük lenni, és óriási megtiszteltetés, hogy a klipjükben, mint a banditák vezére szerepelek… cowboy csizmában és kalapban, kezemben colttal, ahogy arról gyerekként álmodoztam”