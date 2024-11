Bozsik Yvette rendezte és koreografálta a darabot

November 15-én lesz az ősbemutatója Pejtsik Péter zeneszerző és Orbán János Dénes drámaíró Hamupipőke című operettmusicaljének Budapesten az Operettszínházban.



A tavaly nagy sikerrel bemutatott Orfeum Mágusa című nagyoperett után rövidesen a közönség elé kerül egy új ősbemutató, a Hamupipőke című családi operettmusical – mondta a keddi budapesti sajtótájékoztatón Kiss-B. Attila főigazgató, aki beszámolt arról is, hogy Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter elvállalta a családok évadának és a családi operettmusicalnek a fővédnökségét.



A Hamupipőkét hármas szereposztásban láthatja a közönség november 15-én, 16-án és 17-én a Nagymező utcai teátrumban – tette hozzá. A darab díszlet- és látványtervezője Ferenczfy-Kovács Attila, a kosztümök Berzsenyi Krisztina jelmeztervező munkái, az előadás rendező-koreográfusa Bozsik Yvette.



Pejtsik Péter zeneszerző elmondta, hogy a Hamupipőkében az operaáriák mellett csángó népzene és musical dalok is hallhatók lesznek. A zeneszerző azt mondta, hogy a szimfonikus zenekar hangzásvilágát használták, amely könnyű átjárást enged a klasszikus zenétől a modern zenén át a népzenéig.

Nem elvettek az eredeti történethez, hanem hozzáadtak

Orbán János Dénes arról beszélt, hogy a Hamupipőke eredeti meséjéhez inkább hozzátettek: sokféle mesevilág jelenik meg benne a népmeséktől a tündérvilágig. A darabban erőteljesen jelen van a csángó folklór is. A néphagyomány beemelése az operett műfajába, hasonló mint amit Lehár Ferenc vagy Kálmán Imre tett a cigány muzsikával és a népzenével – mutatott rá.



Szerinte az árvaság és a szerelem tematikája a csángó és folklór kultúrkörben a „legszívszaggatóbb”, maga a csángósors az árvaság sorsa, ugyanakkor a darabban lesz bál és mulatság is. Pejtsik Péter zeneszerző hozzátette: a darab zenejében keverednek a zenei kultúrák, a bálon előkerülnek a csürdöngölők, a csujogatók és a csárdások. Néha a csángó népdalok alatt latin rigmusok szólalnak meg.



Tassonyi Zsolt karmester arról beszélt, a szerzőpáros által megálmodott meseuniverzum jelenik meg a színpadon és azon belül láthatja a közönség Hamupipőke történetét.



Bozsik Yvette elmondta, hogy a Hamupipőke vicces és groteszk is egyszerre, de komoly lélektani motívumok is megjelennek benne. Szerinte gyerekdarabot rendezni a legnehezebb, amelyhez fontos megőrizni a belső gyermeki kíváncsiságot, a nyitottságot, vidámságot és a játékosságot. Mint mondta, reményei szerint az előadás nagyon látványos és szórakoztató lesz, a darabot 6 éveskortól ajánlja mindenkinek.