Yulius25 – Egy új éra kezdete

A Yulius25 zenekar megalakulása mögött a zene iránti szeretet és az alkotás vágy tökéletes fúziója áll.

A banda tagjai korábbi produkcióknak köszönhetően találkoztak és dolgoztak együtt már, azonban egy közös út keresése és egy új zenei világ megteremtése motiválta őket arra, hogy egyesítsék erejüket. Az egymás iránti bizalom és a kollektív cél megteremtette az alapokat egy olyan együttes számára, amely képes új hangzásokkal és friss ötletekkel gazdagítani a hazai zenei palettát.

A zenekaron belüli munkamegosztás demokratikus és inspiráló. Mindegyik tag aktívan részt vesz a dalszerzésben, így a kreatív energiáik összessége eredményez minden produktumot. Az egyéb operatív feladatokat is a bandán belül oldják meg, így az összes döntés közösen születik. Ha valaki egy adott feladatban különösen jártas, akkor szabad kezet kap annak véghezvitelében, ami egy kiegyensúlyozott és hatásos munkafolyamatot idéz elő.

A Yulius25 termékenysége nem csupán szorgalmuknak, hanem az állandó inspirációjuknak is köszönhető. Az élet különböző helyzetei és élményei folyamatosan új ötleteket generálnak, amelyek szövegek és dallamok formájában öltenek testet. A műhelymunka jellemzően dinamikus és kreatív; bármelyik tag előállhat számkezdeménnyel, amit a későbbiekben közösen dolgoznak ki. Az improvizáció és az együttműködés szerves része a dalszerzési folyamatnak, ami mindig friss és egyedi hangzást eredményez.

A Yulius25 mondanivalóját nagyban gazdagítja Salánki József munkája, aki képes a dalok hangulatát tökéletesen visszaadni szövegeivel. Józseffel olajozottan működik a közös alkotás, akár egy demo alapján is képes másnapra egy remek, hangulathoz illő szöveget készíteni, ami tovább erősíti a szerzemények kifejezőerejét.

A 2024-es év nagy változásokat hozott a Yulius25 számára, hiszen ebben az évben személyi változások történtek. Az új tagokkal szerencsére hamar megtalálták a közös hangot – ebben az esetben ez akár szó szerint is érhető. A vérfrissítés abszolút pozitívan sült el, hiszen új inspriációkat hozott, ezzel erősítve a felálláson belüli kohéziót.

A banda 2021-es Gipszfigurák és a 2022-es Új Utakon albumok megjelenése után továbbra is termékeny időszakát éli. Az új formációval megjelentették a III című kislemezt, és még arra is maradt energiájuk, hogy készítsenek egy dalszöveges videót a Nyugalomhoz, a Hóvirághoz és az Újabb Fejleményhez. A formáció egyébként jelenleg is dolgozik friss anyagokon, terveik között szerepel hamarosan stúdióba vonulni, hogy egy új nagylemezt is összeállítsanak.

A Yulius25 az idei évben meghívásos alapon vállalt koncerteket, de ősszel intenzívebben szeretnék a klubokat megcélozni, hogy élőben is minél több helyen megmutathassák új felállást. A legközelebbi események, ahol saját fülünkkel is megbizonyosodhatunk a formációra jellemző különleges zeneiségről, az egy rendhagyó akusztikus koncert Debrecenben, augusztus 17-én a Dósa Nádor téren. De elcsíphetjük őket szeptemberben a VII. Tokaji Utcazene Fesztiválon is, ahol mindhárom nap hallhatóak lesznek.

Legújabb klipjük premierje:

youtube.com/watch?v=junGdOPXd5Q

(Fanni)