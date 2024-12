A hegedű adta a lökést

Csillag az égen címmel népzenei albumot készített a Bagossy Brothers Company. Népzenei műsorát még októberben tripla telt ház előtt mutatta be a Bagossy Brothers Company az Erkel Színházban, ennek zenei hanganyaga került az új lemezre. A legnépszerűbb Bagossy-dalok átdolgozásában a szülőföldjükre jellemző népdalkincs is fontos szerepet kapott – közölték a szervezők az MTI-vel.



Mint írták, a Bagossy Brothers Company népzenei ihletésű anyagához az első szikrát néhány éve a Szimfonik műsorukban elhangzott, Harmonikás című dal Hegedűs néven megszületett átirata adta, ami annak a műsornak a csúcspontja volt.

„A koncertek utáni backstage mulatozások alkalmával többször került elő a hegedű, mint a bluetooth hangszóró. Innen egyenes út vezetett oda, hogy ebből a nyilvánosságnak is megmutassunk valamit. Ugyanakkor nem csak a szimpla mulatozást vittük színpadra, a dalok átalakítása közben egyre több, a szülőföldünkre jellemző népdal épült be Molnár Szabolcs prímás jóvoltából a számokba. Ezután az egész egy dramaturgiai szál mentén kicsit a színházi körülményekhez is hozzá lett alakítva”