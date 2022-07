Három folyónál lesznek koncertek!

A Tisza, a Szamos és a Túr találkozásánál 17 év alatt eddig egy alkalommal nem rendezték meg!

Koncertekkel, táncházzal, kiállításokkal, gyermekprogramokkal várják az érdeklődőket augusztus 5. és 7. között a 16. PanyolaFesztre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Panyolára.



A Tisza, a Szamos és a Túr folyók közelében fekvő, hatszáz lelkes községbe több ezer érdeklődőt várnak a szervezők: tíz helyszínen zajlanak majd a programok, a változatos zenei paletta mellett számos színházi produkció is helyet kap a kulturális kínálatban – közölték a szervezők.



A Szatmár és a Bereg értékeit bemutató fesztiválon színpadra lép többek között Szalonna és Bandája, valamint a Jantyik testvérek, Petrás Mária és a Tázló együttes, a Csángálló, a Kalyi Jag, Bakos-Kiss Gábor, Pásztor Márk, a Kelet Brass Band, a Bakator Zenekar és a Lóci Játszik.



A Nemzeti Művelődési Intézet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága által szervezett, A Szakkör című tárlaton a megye több mint hatvan települése mutatja be különböző helyi alkotásait a közösségi házban, de a Szatmári Alkotótábor festménykiállítását is megtekinthetik a látogatók.



A gyerekeket pulyasarokkal várják, lesz vándor játszótér, bábkiállítás és -készítés, népi fajátékok, autós mozi, közben a felnőtteket pálinka- és különleges borkóstolásra, kerékpár- és pálinkatúrára, aszaló- és főzdelátogatásra, táncházra invitálják.



A programban szerepel még könyvbemutató, templomlátogatás, Szamos-parti lovas- és íjászbemutató, a helyi értékek iránt érdeklődőket pedig hagyományos szatmári ételek kóstolójával, illetve kézműves utcával várják Panyolára.

A települs vezetője a következőket nyilatkozta a település honlapjának:

A jubileumi évet követően újra színes programokkal várjuk 2022. augusztus 5-6-7-én a Panyolára érkezőket. Megmutatjuk a megye értékei mellett helyi örökségünket is az idelátogató vendégeknek. Ha szeretnének vidám, családias hangulatban három napot eltölteni, akkor Panyolán a helyük, „…mintha haza jönnél,” – mondja találóan szlogenünk! Valóban, immáron 16, sőt 17 éve szinte haza érkeznek a kikapcsolódni vágyók. A pandémia alatt megtapasztaltuk, hogy a fesztivál ugyan elmaradt, de az évről évre visszajáró vendégeink mégis nálunk töltötték augusztus első hétvégéjét. Idén 16. éve szervezzük eseményünket és minden alkalommal újdonságokkal készülünk. A változatos zenei paletta mellett számos színházi produkció is helyet kap a portaprogramokon. A Magyar Fesztivál Szövetség által minősített esemény értékteremtő misszióját és közösségépítő tevékenységét tovább erősítjük. Megyénk kulturális, természeti kincsei egyedülállóak, ezért a Szatmárba érkezőknek a vidék báját, a kulturális sokszínűséget mutatjuk meg.

Megmutatja a szatmári vidék báját az odalátogatóknak!