Hiánypótló lesz a szak, minden tekintetben

Hazánkban elsőként a Debreceni Egyetem (DE) indít zenei menedzser mesterképzést, hogy egy folyamatosan megújuló, szerteágazó szakterületen is piacképes diplomát szerezhessenek a hallgatók – jelezte az intézmény sajtóközpontja hétfőn az MTI-nek.



A DE gazdaságtudományi karának és könnyűzenei intézetének négy féléves mesterszakja minden szempontból hiánypótló lesz – idézi a közlemény Bács Zoltán egyetemi kancellárt, az új képzés szakfelelősét, aki kiemelte: két év alatt piacképes tudást, átfogó szakmai ismereteket szerezhetnek a menedzseri szakmáról a hallgatók.



A könnyűzenei képzés felsőoktatási bevezetésénél is rendszerben gondolkodtak, aminek egyik legfontosabb eleme a produkció, a művészeti érték, a másik a menedzsmenttel foglalkozó szakemberek jelenléte, valamint a szükséges technikai háttér megteremtése – magyarázta a kancellár, megjegyezve, hogy a zenei menedzserek sokrétű munkát végeznek, ezért speciális ismereteket és képességeket igényel ez a hivatás.



Hozzátette, a zeneiparban is felértékelődik a gyakorlati tudás, amire ugyan autodidakta, tapasztalati úton is szert lehet tenni, de az egyetemi képzésnek köszönhetően rövidebb idő alatt nyílhat lehetőség a szükséges piaci ismeretek megszerzésére. A gazdaságtudományi kar a könnyűzenei intézettel közösen dolgozta ki a mesterszak részleteit, az oktatásba neves szakembereket, szakmai szervezeteket is bevonnak, de fontos az is, hogy a zenei, művészeti, kulturális példák mentén valósuljon majd meg a szakemberek képzése – jelezte Fenyves Veronika kari vezető.

Nem ez az első zenei szak a cívisvárosban

Kapusi Kálmán, a könnyűzenei intézet igazgatója hozzátette: már 2021-ben, a kortárs könnyűzenei alapképzés indulásakor felmerült a zenei menedzser mesterszak meghirdetése, amely többszintű szakmai háttérrel megtámogatott hiánypótló képzésként érhető el szeptembertől a Debreceni Egyetemen.



Tabár Zoltán, a Magyar Zenei Menedzserek Egyesületének elnökségi tagja kiemelte: több ezer olyan produkció van az országban, amelyek hozzáértő irányítást igényelnek, ehhez szakemberekre van szükség, ami jelentősen felértékeli a DE új képzésének jelentőségét. Bakó Csaba, a Tankcsapda produkciós menedzsere szerint a zenei menedzsereknek egyfajta plusz zenekari tagként a produkció minden részére rálátással kell lenniük, a turnék szervezésétől, a koncertek, fellépések körülményein át a sajtónak adott interjúkig és közösségi médiás megjelenésekig.



„Egy-egy zenei produkciónál rengeteg pluszmunkát kell végezni a zenei rész megalkotása, a dalírás és a hangszerelés mellett. Folyamatos tanulásra, önképzésre van szükségük azoknak is, akik már évtizedek óta a pályán vannak” – mondta Bakó Csaba, megjegyezve: a debreceni képzés országosan egyedülálló abból a szempontból is, hogy egy helyen és egy időben nyílik rálátás az egész szakmára, „gazdasági, zenei, koncertszervezési, kommunikációs értelemben egyaránt”.



A négy féléves, 120 kredites mesterszakra bármilyen alapképzés elvégzését követően lehet jelentkezni. Az első évben általános menedzser kompetenciákat lehet elsajátítani, művészeti háttértudásra tehetnek szert a hallgatók, a második évben a speciális menedzser tárgyakat tanulhatják. Klasszikus és könnyűzenei menedzsment is szerepel a képzés rendszerében, ennek megfelelően a lehető legszélesebb spektrumban – többek között turnémenedzsmentből, pénzügyi ismeretekből, zeneipari jogi szabályozásból, a social media és az influencerek szerepéről – készítik fel a leendő szakembereket – írták a közleményben.