Országos pótturnét indít az NFR

2020-as turnéját pótolja be idén ősszel a Pest megyei modern metal csapat!

A 2020-as év minden haza zenekar életében embert próbáló időszak volt, de sokan fordították a koncertmentes időszakot kreatív tevékenységekre. A haza modern metal szférából egyre inkább feltörekedni látszó NFR is ezt az időszakot kihasználva készítette el második nagylemezét.

A ‘LÉLEKGYILKOSSÁG’ címre keresztelt anyag már egy jóval kiforrottabb oldalát mutatja meg a zenekarnak illetve egy sokkal erősebb vizuális támogatást kapott videóklipek és grafikák tekintetében is az előző anyagokhoz képest. Ám a zenekar minden igyekezete ellenére a vírushelyzet miatt sajnálatos módon mégsem tudta azt méltó módon élőben színpadra vinni.

Így fogalmazódott meg a ‘Nem Felejtek’ turné ötlete:

– Fontosnak tartjuk, hogy mindenhova elmenjünk játszani az országban, ahol csak szívesen látják a zenekart. Nem válogatunk sem városok, sem klubok között, mert számunkra az a legfontosabb, hogy a zenekar által képviselt üzenet a lehető legtöbb helyre és emberhez eljusson! Minden korlátozások okozta kockázat ellenére, tartozunk ennyivel azoknak az embereknek, akik szeretik ezt a zenekart! – jelentette ki Leci, azaz Kerecsen László.

A zenekar frontembere emellett azt is elmondta, hogy mivel már a zenekar javában a 3. lemezén dolgozik így ez inkább lesz egy a zenekar teljes életművét átölelő turné, ahol helyet kapnak a legrégebbi daloktól kezdve a még élőben sosem hallott új lemezes dalok is, aminek a központjában a ‘Lélekgyilkosság’ lemez áll.

Az igazán színesnek és látványosnak ígérkező 10 állomásos turné következő állomása október 8-án Székesfehérváron kerül majd megrendezésre! A turné állandó vendége a budapesti Evolette zenekar lesz.

Az NFR az ország keményvonalas metálját játszó színtérének képviselője, hasonlóan a Bring Me The Horizont, A Day To Remember, Rise Against, Ignite vagy a hazánkban már évek óta folyamatos teltházas koncerteket adó Parkway Drivehoz hasonló. 2015-ben kezdték el aktív pályafutásukat.

Az eltelt hat év alatt hat európai országban közel 50 klub és fesztivál koncertet adott, olyan zenekarok vendégeként, mint a Tankcsapda, a Depresszió, az Alvin és a mókusok vagy a Leander Kills. A zenekar jelenleg új lemezén dolgozik.

Több infó a zenekar közösségi oldalain!

Székesfehérvár után Hajdúszoboszló, majd Győr következik!