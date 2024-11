Elérkezett az idő a járvány utáni rendrakásra

Az önvizsgálat, a magunkkal való őszinte szembenézés témaköre lengi át a Konyha új, immár hatodik lemezének szövegvilágát. A népszerű zenekar november 9-én az Akvárium Klubban mutatja be az Elveszíteni hoztam című anyagot.

„Az album címe arra a gondolatra reflektál, hogy időnként meg kell szabadulnunk nyomasztó terheinktől, amelyekre igazából nincs szükségünk a továbblépéshez. Két évvel ezelőtt külföldre mentem nyaralni, és a repülőtérre menet a buszon hagytam a bőröndömet. A poggyász később meglett, de a holmijaim nélkül voltam kénytelen elutazni. A lemez nyitódalát, a Madridi gépet akkor írtam”

– mondta Szepesi Mátyás, a Konyha vezetője, frontembere az MTI-nek.



Az útkeresés, az énértékelés számos más dalban is visszaköszön, például a Bányató című számban („Már nem leszel, akitől féltél, hogy majd az leszel”) vagy a Mastiff-ban („Mindenki másképp szereti önmagát”). Mint az énekes-gitáros fogalmazott, a COVID utáni újraindulás után most érkezett el az idő, hogy rendrakást tartson magában.

A Konyhát Szepesi Mátyás 2010-ben alapította, mellette Badics Márk (dob) és Haller Dániel (basszusgitár) szerepel a zenekarban. Az új lemez hangzása egyfajta visszatérés a csapatra korábban jellemző karcos, garázsrockos vonalhoz, az elmúlt évek poposabb zenei világa után.

„Ebben az is szerepet játszott, hogy a dalokat újra a próbateremben csiszoltuk együtt össze, ahelyett, hogy hangszeres és éneksávokat küldözgettünk volna körbe egymásnak. Hatott ránk az is, hogy februárban az A38-on újrajátszottuk tíz évvel ezelőtti lemezünket, az Elmentek a szörnyeket, ami visszahozta a kezdeti idők nyersebb hangulatát”

– tette hozzá Szepesi, aki legutóbb egy videóklippel szerepelt portálunkon.

Pszichológusi gondolatok egy elkésett számban

Az albumon kilenc dal szerepel, ezek zöme 2022 vége és 2024 nyara között született; a kivétel a Magány című szám, amely eredetileg a 2021-es 5-ös lemezre íródott; az utóbbihoz készült, jövő hét elején megjelenő klip Máté Gábor magyar származású kanadai pszichológus gondolataival egészült ki. A Hullámvasút klipje pedig egy hónappal ezelőtt debütált.



A digitális platformokon és CD-n is elérhető Konyha-lemezen közreműködött Füstös Bálint, a Margaret Island gitárosa, valamint a zenekarral rendszeresen együtt dolgozó fúvóskar (Barbinek Gábor – pozan, Mester Dániel – szaxofon, Subicz Gábor – trombita), amely a november 9-i lemezbemutatón is színpadon lesz az Akvárium Klubban. A koncerten az új anyag gerince elhangzik, a zenekar slágerei (Százszor visszajátszott, Kiskifli, Földrevaló, Tegnap éjjel) mellett.



Az eddigi albumok közül a Konyhanyelv 2012-ben, az Elmentek a szörnyek 2014-ben, a Különbéke 2016-ban, az Álomból vár 2018-ban, az 5 2021-ben jelent meg. A zenekar számait őszinte, érzelmekkel teli szövegvilág jellemzi; Szepesi Mátyás 2019-ben Petőfi Zenei Díjat, 2022-ben Artisjus-díjat kapott mint az év könnyűzenei szövegírója. Mint az MTI-nek elmondta, szövegíróként közreműködik a Margaret Island és a Subtones lemezein, Subicz Gáborral és Toldi Miklós producerrel pedig egy zenés darabon dolgoznak, amely Ottlik Géza Hajnali háztetők című kisregényén alapul.



A Konyha új lemezét november 29-én a debreceni Víztoronyban is bemutatja. A zenekar jövőre 15 éves lesz, amelyhez néhány kiemelt koncert fog kapcsolódni.



zene