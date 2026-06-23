A nyilvános koncertek egy héttel később lesznek

A Fehér Ilona Nemzetközi Hegedűversennyel kezdődik június 25-én a Fesztivál Akadémia Budapest (FAB) nyári fesztiválja, a koncertek július 3-tól várják a közönséget több budapesti helyszínen. A Kokas Katalin és Kelemen Barnabás hegedűművész-házaspár által alapított XI. Fesztivál Akadémia Budapest-Summerfest koncertjeinek július 3. és 13. között a Zeneakadémia, egy alkalommal a Széchenyi Fürdő ad otthont.



A 6. Fehér Ilona Nemzetközi Hegedűversenyen 42 fiatal tehetség méri össze tudását a Budapest Music Centerben (BMC), a zsűri elnöke Hagai Shaham izraeli hegedűművész, Fehér Ilona tanítványa lesz – közölték a szervezők az MTI-vel. A koncertek fellépői és a nyilvános mesterkurzusok tanárai között szerepel Alena Baeva, Ilja Gringolc, Mihaela Martin, Alissa Margulis és Borisz Brovcsin hegedűművész, Kirill Gerstein és Gyenyisz Kozsuhin zongoraművész, Andreas Ottensamer klarinétművész, Maxim Riszanov brácsaművész és Fenyő László csellóművész.



A Summerfest egyik legfontosabb eleme a mester–tanítvány modell: a művészek a kurzusokon együtt dolgoznak a fiatalokkal, majd közös koncerteken lépnek színpadra. A 40 országból érkező 170 diák és a 42 versenyző több mint 700 egyéni órán vehet részt.

Bartók, Beethoven, Mozart, Dohnányi és Schubert művei rajzolnak körképet

A nyitóesten a Fehér Ilona Nemzetközi Hegedűverseny nyerteseinek műsora mellett Csajkovszkij Firenzei emlék című műve hangzik el. Július 4-én a Concerto Budapest Keller András vezényletével az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulóját ünnepli Gershwin, Korngold, Rózsa Miklós, Bartók és Enescu zenéjével. A további koncerteken Bartók, Beethoven, Bach, Mozart, Dohnányi, Rahmanyinov, Brahms és Schubert művei rajzolnak csaknem három évszázadon átívelő zenei körképet.



A fesztiválprogram egyik vezérfonala Bartók Béla öröksége, akinek zenéje más szerzők műveivel lép párbeszédbe. A 200 éves magyar hegedűiskola előtt tisztelegve olyan kamarazenei művek is megszólalnak, amelyeket a magyar hegedűiskola nagy alakjainak komponáltak vagy nekik ajánlottak. A klasszikus zenei programokat idén is népzenei és világzenei együttműködések gazdagítják, fellép mások mellett a Söndörgő, a Sárközy Collective, Szalonna és Bandája. A rendezvény egyik színfoltjaként a Széchenyi Fürdőben július 9-én éjszakai koncert hangzik el.



A Fratres című monumentális finálén csaknem kétszáz muzsikus és negyven országból érkező fiatal művész, a FAB mesterei, magyar népzenei együttesek és vendégművészek lépnek színpadra. Együtt hozzák létre azt az egyszeri produkciót, amelyben Csajkovszkij Vonósszerenádja, a magyar népzene és Arvo Pärt Fratres című műve egyetlen közös zenei építménnyé kapcsolódik össze. A Pilinszky János gondolatait is megidéző finálé a közösségről, a békéről és a zene egyetemes nyelvéről szól.

(Profilkép: FAB)